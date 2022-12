Maringas Maciel

A partir desta sexta-feira (23) o Centro Cultural Teatro Guaíra estará em recesso. Voltará às atividades no dia 2 de janeiro de 2023.

Em 2022, o Teatro Guaíra recebeu grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Gal Costa e Jorge Drexler, além das apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná, do Balé Teatro Guaíra, da G2 Cia de Dança e da Escola de Balé Teatro Guaíra. Para 2023, o Teatro Guaíra já confirmou os espetáculos de Oswaldo Montenegro, Queen Celabration In Concert e Heloísa Perissé.