Cido Marques/FCC

Composições clássicas de Chico Buarque, um dos maiores músicos da MPB, fazem parte do espetáculo cênico do Grupo Brasileiro. O grupo, formado por 16 jovens cantores de 14 a 21 anos, apresenta Histórias de Francisco neste sábado (10/12), às 20h, e domingo (11/12), às 18h, no Teatro José Maria Santos. Os ingressos estão à venda pelo site Ticket Fácil e na bilheteria do espaço, uma hora antes dos espetáculos.

Com os personagens marcantes das canções, este show apresenta ao público, além das melodias e harmonias, o mundo da narrativa de Francisco Buarque de Holanda. A partir de suas músicas, como Geni, O Velho Francisco, Construção e Cotidiano, o grupo constrói uma história cênica baseada nos sujeitos representados nas composições.

Acompanham os cantores três instrumentistas, Sérgio Justen, no piano, Bruno Karam, no baixo-elétrico, e Priscila Graciano, na percuteria.

O Grupo Brasileiro é um programa artístico do Conservatório de MPB de Curitiba para jovens cantores, a maioria deles vindo do Coral Brasileirinho, coordenado por Helena Bel e Milton Karam. Arranjos exclusivos se unem a interpretações cênicas inusitadas e deslumbrantes. Histórias de Francisco será a última oportunidade de assistir ao Grupo Brasileiro em 2022.

Serviço

Grupo Brasileiro

Sábado (10/12), às 20h, e domingo (11/12), às 18h

Local: Teatro José Maria Santos (Zé Maria) – Rua Treze de Maio nº 655

Ingresso: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia)

Compre aqui