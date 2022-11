Divulgação

Nesta segunda (7), a CiaSenhas de Teatro lança uma série de podcasts com textos teatrais inéditos produzidos por dramaturgas brasileiras selecionadas no edital CiaSenhas ACIONA: Dramaturgas em Cena. Os podcasts podem ser ouvidos nos principais tocadores de áudio. No lançamento, dia 7 de novembro, às 19h30, na Casa Quatro Ventos serão realizadas 3 leituras presenciais feitas pelas atrizes da CiaSenhas e no dia 8 de novembro, às 19h30, uma mesa sobre processo de criação que envolve palavra e cena. As ações são gratuitas.

