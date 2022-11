Hilda Hilst (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

Com o objetivo de estimular a leitura, ampliar o gosto pelos livros, exercitar o debate literário e facilitar o acesso ao conhecimento de qualquer parte do Brasil, o projeto “Literatura na Rede: ações de incentivo à leitura” promove dois Ciclos de Leitura virtuais. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas pelo link https://lilyansouza.wixsite.com/literatura-na-rede e as vagas são limitadas.

O primeiro ciclo acontece entre 28 de novembro a 2 de dezembro, das 14h às 15h, e vai abordar autoras brasileiras contemporâneas como Conceição Evaristo, Jarid Arraes, Maria Fernanda Maglio, Ana Martins Marques e Tatiana Pequeno. O evento será coordenado pela mediadora de leitura, Diamila Medeiros.

O segundo ciclo será realizado entre 12 a 16 de dezembro, sempre das 19h30 às 20h30, e envolve a leitura de contos e poemas de Hilda Hilst. “Faremos um breve percurso pela criação literária dessa autora brasileira, que foi considerada maldita pela crítica e mal compreendida por seus contemporâneos”, destaca Lilyan de Souza, que é a idealizadora dessas ações online, diretora de produção, mediadora de leitura e contadora de histórias.

Lilyan ressalta que em cada um dos encontros remotos de dezembro haverá leitura e discussão de poemas e trechos de contos selecionados das obras de Hilda Hilst como Ode Fragmentária (1961); Fluxo-floema (1970); Júbilo, memória, noviciado da paixão (1974); Da morte. Odes mínimas (1980); A obscena Senhora D (1982); Bufólicas (1992) e Rútilo Nada (1993).

Participação e certificado

Os dois Ciclos de Leitura virtuais serão transmitidos ao vivo pelo Google Meet. Assim, o público de qualquer lugar do Brasil e exterior pode participar; basta fazer a inscrição antecipada.

Quem tiver frequência mínima de 70% nessas atividades online poderá obter certificado de participação. O documento será emitido gratuitamente para alunos que necessitam compor ações extracurriculares e para professores que desejam complementar as horas de trabalho.

Extensa programação

Essas ações online integram o “Literatura na Rede: ações de incentivo à leitura”. O projeto cultural teve início em outubro de 2022, segue até setembro de 2023, terá diversas ações gratuitas – presenciais e virtuais – e foi idealizado para atender os públicos de todas as idades: crianças, jovens, adultos e idosos.

As atrações englobam 180 Rodas de Leitura para jovens a partir de 13 anos; 100 Contações de Histórias para crianças de até 12 anos; 3 Laboratórios de Leitura destinados à agentes de leitura, professores e pessoas a partir dos 16 anos que queiram se tornar multiplicadores e incentivadores do livro, leitura e literatura; 4 Saraus de Histórias para todas as idades; 4 Ciclos de Leitura Virtuais para público a partir de 16 anos; 1 Oficina Virtual de Bonecos; 10 vídeos de Leitura Compartilhada e 10 Podcasts de contação de histórias.

“O projeto também irá realizar a doação de 100 livros de literatura, oferecer ônibus gratuito para levar o público de instituições sociais até os locais dos Saraus de Histórias e disponibilizar intérprete de libras nessas atividades”, ressalta Lilyan.

Ações presenciais

Estão previstas, ainda, ações presenciais como Rodas de Leitura, Contações de Histórias, Laboratórios de Leitura e Saraus de Histórias em bibliotecas públicas, casa de leitura, escolas municipais, colégios estaduais e instituições sociais de Curitiba (CRAS, CREAS, CAPS, CATI) entre novembro de 2022 a setembro de 2023.

O projeto “Literatura na Rede: ações de incentivo à leitura” foi aprovado no edital de Mecenato Subsidiado da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba e tem apoio do Colégio Positivo.

“A equipe que participará dessas ações envolve Lucas Mattana, coordenador do projeto, contador de histórias e ministrante da Oficina de Bonecos; Ali Freyer e Fabiane de Cezaro, mediadores de leitura e ministrante dos Laboratórios de Leitura; Cristiano Nagel, mediador de leitura e contador de histórias; a Inominável Companhia de Teatro, responsável pelos Saraus de Histórias, podcasts e vídeos de leitura compartilhada; Iamni Reche Bezerra, Letícia Guazzelli e Rodrigo Hayalla, ambos mediadores de leitura; e o contador de histórias Rafael Di Lari”, complementa Lilyan de Souza, que também irá atuar como diretora de produção.

Serviço

O que: Ciclos de Leituras Virtuais em duas atividades

Quando: A primeira será realizada de 28/11 a 02/12, sempre das 14h às 15h, e vai abordar autoras brasileiras contemporâneas; A segunda acontece de 12 a 16 de dezembro, sempre das 19h30 às 20h30, e irá envolver a leitura de contos e poemas de Hilda Hilst

Como participar: Mediante inscrições pelo link https://lilyansouza.wixsite.com/literatura-na-rede As vagas são limitadas

Quanto: Gratuito