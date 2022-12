As cidades do Litoral do Paraná começaram a divulgar a programação de Réveillon. Em Guaratuba, a virada do ano contará com 3 trios elétricos, fazendo a festa nos principais pontos da cidade. A queima de fogos sem estampido sonoro acontecerá no Morro do Cristo com duração de 10 minutos anunciando a chegada de 2023.

Confira as bandas e locais dos trios elétricos: na Praia Central, das 22h até às 1h30 será a vez do trio elétrico Águia com Fernanda Liz e banda e DJ Allan Caetano, naAvenida Ponta Grossa, das 22h até 1h30 se apresentará o trio elétrico Avatar com Banda Marvin e DJ Pudim. Por fim, em Coroados (Avenida São José da Boa Vista esquina com a Avenida Minas Gerais), o trio elétrico Alucinação com dupla Davi & Daniel e DJ Firemam se apresentará das 22h até 1h.



A Prefeitura de Matinhos prepara grande festa para a virada de ano: à meia-noite haverá um grande espetáculo com queima de fogos ano novo acompanhado de trios elétricos em dois pontos: o primeiro será no Balneário Flórida e o segundo ponto na Praia Brava, no trecho onde foi feita a engorda.

Os fogos utilizados serão os chamados fogos ecológicos, de baixo estampido, sem prejuízo a animais e ao meio ambiente.

A prefeitura de Pontal do Paraná realizará a queima de fogos em cinco balneários: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-la. Em Pontal do Sul, serão 15 minutos de show de luzes. A Prefeitura informou que a licitação buscou priorizar fogos mais luminosos, com mais cores e cascatas.