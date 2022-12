Rodrigo Félix Leal

Uma iniciativa do Governo do Paraná que conquistou milhares de paranaenses em todas as regiões do Estado vai se mudar para o Litoral durante a temporada, como parte da programação do Verão Maior Paraná.

As sessões gratuitas do Cinema na Praça serão realizadas em espaços públicos nos municípios de Matinhos, Antonina, Morretes, Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná entre 4 de janeiro e 12 de fevereiro de 2023. Confira a programação AQUI.

O objetivo é levar o entretenimento do cinema e proporcionar acesso à cultura de forma gratuita para espectadores de municípios que não possuem salas de exibição. “Esse é um projeto que envolve espectadores de todas as idades, por isso também tem tudo a ver com a temporada de férias, quando as pessoas querem se divertir em família”, diz André Avelino, coordenador de ação cultural e economia criativa da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura.

Elaine Pereira Almeida, representante da Governadoria, destaca o sucesso que as exibições têm feito no Interior do Estado. A retomada da programação aconteceu em outubro. “Temos tudo para reproduzir esse alcance no Litoral e consolidar o Cinema na Praça como uma grande realização do governo no setor cultural”, diz.

FILMES – Dois filmes foram selecionados para esta etapa: “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” e “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. As sessões acontecem sempre às 19h e 21h e estão sujeitas a remarcações devido às condições climáticas.

As películas são concedidas pela Motion Picture Association of America – associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos de Hollywood.

A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Todos os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à iniciativa.

Na primeira edição, em 2019, o projeto Cinema na Praça alcançou 24 mil espectadores em 32 cidades. Em 2022/23, o projeto foi dividido em duas etapas. Na primeira, que ocorreu de 28 de maio a 01 de julho, foram exibidos os filmes “Patrulha Canina – O filme” e “A Família Addams 2 – Pé na Estrada”, atingindo cerca de 15 mil espectadores. Na atual etapa do projeto, que se encerra no Litoral, estão sendo atendidos outros 54 municípios.

VERÃO – Durante o Verão Maior Paraná, na mesma estrutura do Cinema na Praça nas cidades de Matinhos, Antonina, Morretes, Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná, a Superintendência do Esporte irá oferecer atividades físicas variadas aos veranistas.

As ações são gratuitas e envolvem aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas. Os postos fixos do Verão Maior Paraná estarão estruturados com palcos para a realização das aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa, além de quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

O projeto Verão Maior Paraná é uma ação integrada do Governo do Estado que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantindo saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

CINEMA NA PRAÇA – O Cinema na Praça é um projeto do Governo do Paraná executado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Superintendência-Geral da Cultura e Casa Civil – Governadoria. Ele conta com a parceria da Renault, por meio do Paraná Competitivo. O projeto está previsto no Plano de Governo, dentro da linha de Fortalecimento de Políticas Públicas de Cultura.