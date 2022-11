Lucília Guimarães/SMCS





A bola já está rolando na Copa do Mundo do Catar e o Cine Passeio entrou no clima na torcida pelo Hexacampeonato da Seleção Brasileira de Futebol. Nesta quinta-feira (22/11) é dia de ver a estreia da nossa Seleção no Mundial da FIFA.

Se você ainda não escolheu o lugar para ver a partida, a Coffeeterie do Cine Passeio é uma boa opção. Às 16 horas será transmitido em um telão o jogo entre Brasil e Sérvia, com entrada gratuita. Reúna os amigos e venha torcer pelo Brasil.

A Coffeeterie também criou um cardápio especial para quem vier acompanhar as transmissões. Serão duas opções diferentes de combos com pipoca, tábua de queijos e frios e cerveja para entrar no clima da Copa do Mundo, com valores a partir de 50 reais.

5 programas em Curitiba para entrar no clima da Copa do Mundo



Lotação limitada

Não será necessário adquirir ingressos, porém é importante chegar com antecedência pra assistir aos jogos, pois serão disponibilizados 60 lugares.

No telão da Coffeeterie do Cine Passeio serão transmitidas as partidas da Seleção Brasileira que não caírem na segunda-feira. Depois da estreia, o próximo jogo a ser exibido será na sexta-feira (2/12) contra a seleção de Camarões.

Cine Passeio

Rua Riachuelo, 410, Centro