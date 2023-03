Cido Marques

Em Curitiba, ainda é possível assistir a filmes produzidos em película 35 milímetros, raridade no universo cinematográfico. A Cinemateca de Curitiba é o único local da cidade, e um dos poucos do país, que ainda exibe e preserva filmes produzidos com a tecnologia original do cinema, inventada no final do século 19 e que permaneceu até a entrada do terceiro milênio nas salas de exibição.

Com 48 anos, a Cinemateca de Curitiba é a terceira mais antiga do Brasil, perdendo apenas para o pioneirismo da Cinemateca Brasileira e para a Cinemateca do Rio de Janeiro. O espaço que pertence à Fundação Cultural de Curitiba foi originalmente idealizado pelo cineasta Valêncio Xavier, que queria não apenas um local para exibir filmes, mas que também formasse profissionais da área, realizasse pesquisas e preservasse diversas obras.

“Curitiba era muito deficiente em cinema, existia uma produção de super 8 e existiam os cineclubes. A Cinemateca começou propondo diversos cursos de roteiro, direção e fotografia, trazendo cineastas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e isso criou toda uma geração de profissionais de audiovisual que começaram a fazer filmes aqui dentro”, diz o coordenador da Cinemateca de Curitiba, Marcos Stankievicz Saboia.

As primeiras exibições da Cinemateca aconteciam no Teatro do Paiol, até que em 1975 ela passou a funcionar no Museu Guido Viaro, no Largo da Ordem.

Em 1995, na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, começou a ser construída a atual sede da Cinemateca, na Rua Carlos Cavalcanti, 1.174, São Francisco.

Filmes em película

Única sala de cinema da cidade que ainda realiza exibições em película, formato cada vez mais escasso, a Cinemateca de Curitiba atrai não só pela raridade, mas também pela qualidade.

A película de cinema é um plástico coberto de gelatina e os grãos que formam a imagem são distribuídos de maneira aleatória. Apesar de ser mais comum o uso de filmes digitais, ainda existem muitos diretores que preferem filmar em película, como Quentin Tarantino, por exemplo.

As películas ficam guardadas em uma sala especial onde se tem controle da umidade e da temperatura. Alguns dos títulos são de nitrato, um material muito inflamável, e ficam guardados em uma sala diferente e categorizados com uma lata vermelha.

Sete mil filmes no acervo

Um dos mais completos espaços para os cinéfilos, a Cinemateca de Curitiba tem mais de sete mil filmes em seu acervo. Cerca de três mil são em película. Os filmes foram adquiridos ao longo dos anos por meio de doações, obras que muitas vezes estavam para ser descartadas.

Mais antigos do acervo

Entre os títulos mais antigos se destacam as obras de João Groff e Annibal Requião, dois pioneiros do cinegrafismo paranaense. A Cinemateca também é um dos únicos locais que ainda tem as obras dos cineastas conservadas.

Cineclubes

Os cineclubes têm andado lado a lado com a Cinemateca desde sua fundação. Atualmente, diversos cineclubes colaboram com a programação, cinco deles com atividades constantes durante todo ano: O Atalante, Aliança Francesa, Centro Cultural da Espanha, o Frame a Frame e o Janela Lateral.

Com sessões gratuitas e abertas ao público, cada um dos cineclubes tem uma temática diferente, realizando sessões gratuitas e atraindo frequentadores de todos os gostos e idades.

Museu da Cinemateca

Além de diversas exibições gratuitas de filmes, a Cinemateca também tem diversos objetos em exposição como projetores antigos, câmeras de diversas marcas e diversos pôsteres de filmes marcantes. Se destaca dentro da coleção um projetor do começo do século 20.

Queridinhos do público

As exibições gratuitas dentro da Cinemateca sempre atraem um grande público, principalmente pela diversidade de obras. Entre os que mais atraem público, se destaca o Cinema Novo Alemão, com filmes dos cineastas Wim Wenders e Werner Herzog.