Leo Sasso

Em comemoração ao aniversário de 60 anos da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná, o Teatro da Reitoria recebe o concerto “Curitiba ↔ Viena”, nos dias 24 e 25 de novembro, às 20 horas. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Sob regência do maestro Márcio Steuernagel, a obra comemora o aniversário da Orquestra e retrata a relação entre a capital do Paraná e Viena, capital da Áustria e cidade histórica da música de concerto ocidental. No palco, a correlação entre Curitiba e Viena se apresenta através da história de dois musicistas brasileiros que tiveram a formação nas duas cidades: Márcio Steuernagel e Fernando Riederer – que vive na Áustria desde 2003. Nessa parceria, o maestro Steuernagel, recém-chegado da Áustria, onde concluiu o doutorado, rege o concerto que apresenta a composição inédita “Um céu sólido de mémoria”, de Riederer.

Para Steuernagel, as influências do período de estudos em Viena estão presentes no concerto: “Queria que o fato de ter estado lá, representasse o retorno ao Brasil. Sinto uma certa responsabilidade de trazer algo que aprendi lá”. Além da estreia da obra de Riederer, a Filarmônica da UFPR apresenta, pela primeira vez, a 5ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven, escrita em Viena, em 1808.

Marco da maestria de Steuernagel, as sinfonias de Beethoven são apresentadas pela Filarmônica tradicionalmente. Após quatro anos longe da Orquestra da UFPR, o maestro busca apresentar a perspectiva vienense que não está escrita nas partituras: “a influência do som aveludado vienense e, principalmente, a flexibilização do tempo”.

60 anos de história

A Orquestra Filarmônica da UFPR atua no cenário de convergência entre a música antiga e a contemporaneidade. Fundada em 1962, por iniciativa dos maestros Gedeão Martins e Hildegard Soboll Martins, formou grandes músicos paranaenses e tem contribuído para a diversidade cultural na Universidade.

Há 60 anos, a Filarmônica atende a comunidade a partir do conhecimento musical e, desde 2022, trabalha a música contemporânea no sentido didático. Além disso, atende o pilar da pesquisa universitária, interagindo os concertos com as pesquisas realizadas na academia. Exemplo disso é o concerto “Curitiba ↔ Viena”, que apresenta a música contemporânea como fonte de pesquisa e descoberta, gerando conhecimento pelo avanço do saber musical.

Serviço:

Orquestra Filarmônica da UFPR: Concerto “Curitiba ↔ Viena”

Programa: Fernando Riederer, Ludwig van Beethoven

Data: 24 e 25 de novembro de 2022

Hora: 20h

Local: Teatro da Reitoria da UFPR – Rua XV de Novembro, 1299

Entrada gratuita – Classificação livre

**Não é necessário retirar ingresso antecipadamente

Equipe:

Maestro: Márcio Steuernagel

Diretor artístico: Harry Crow

Coordenação geral e violista: Fabiane Nishimori

Mais informações:

Facebook: /FilarmonicaUFPR/ Instagram: @filarmonicaufpr e @culturaufpr