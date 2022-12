Reprodução/FJSP

O tradicional concurso de desenho da Fundação Japão trouxe, em 2022, o tema “O Japão que eu quero aqui”, propondo aos participantes desenharem algum aspecto ou algo do Japão que desejassem ter em sua casa ou cidade.

Foram 1.144 inscritos, provenientes de 44 escolas públicas e privadas dos estados do Amazonas, Paraná, Rio Grande de Sul, São Paulo e Distrito Federal que enviaram os seus desenhos elaborados por meio de pesquisa sobre o Japão na internet, em livros, filmes ou vídeos.

Entre os trabalhos finalistas, três são provenientes de escolas do estado do Paraná: Sophia Valencio de Araujo e Julia Tiemi Hamano, ambas estudantes da Escola Megumi, em Londrina, e Eloah de Oliveira Barison, do Colégio São Francisco Xavier, em Maringá.

O concurso, criado há 23 anos, é realizado entre alunos que estudam japonês em escolas de ensino fundamental e médio.

Além dos três trabalhos do Paraná, outros nove desenhos, totalizando 12 trabalhos, ilustrarão o calendário oficial de 2023 da Fundação Japão. Foram também selecionados 108 desenhos para receber prêmio de menção honrosa poderão ser conhecidos no site da Fundação Japão (www.fjsp.org.br).

Os desenhos selecionados ilustrarão calendários virtuais, que poderão ser baixados livremente on-line e customizados a partir dos trabalhos finalistas e entre aqueles que receberam menção honrosa.

O trabalho vencedor

A aluna vencedora foi Sophia Amorim Ribeiro Marques, de 9 anos, que estuda no Centro Educacional Nipo-Brasileiro Suzano (CENIBRAS), no município de Suzano, na grande São Paulo. Ao lado de seu trabalho, outros 11 finalistas ilustrarão o calendário de 2023 da Fundação Japão.

Esta foi a segunda vez que a aluna participou do Concurso da Fundação Japão, e teve a ideia de seu desenho a partir de um vídeo assistido na aula de japonês na escola.

“No vídeo com coisas sobre o Japão, eu achei muito legal a ideia do semáforo que ajuda os deficientes visuais. Seria muito legal se tivesse esse tipo de semáforo no Brasil”, explicou a aluna, que fez um desenho de um semáforo, que emite um sinal sonoro alertando quando é seguro atravessar.

No Japão, mais de 80% dos sinais de pedestres são acessíveis, segundo pesquisa realizada pelo jornal Mainichi Shimbun no final de 2020.

Para Sophia, que não é descendente de japoneses, este não é o único atrativo do país.

“Estou conhecendo a cultura japonesa na escola, e tenho vontade de conhecer porque parece ser um país muito bonito e moderno”, revela.

Enquanto isso não acontece, a aluna segue conhecendo a língua e a cultura japonesa por meio das aulas e de eventos ligados à comunidade nikkei.