A programação da última semana da Mostra Multiartes Cena Hum está recheada de atrações. Ao todo, no próximo final de semana, serão apresentados quatro espetáculos, com exibição no Teatro Cena Hum, que integra a Cena Hum Academia Multiartes e fica localizado no bairro São Francisco, em Curitiba.

No sábado (10) e domingo (11), às 11 horas, o público infantil poderá curtir “Lições”, numa adaptação de Eliza Jung para a obra de Maurício de Souza. A peça gira em torno de Mônica, que após uma decisão de seus pais muda de escola e é afastada de seus velhos amigos, Cebolinha, Cascão e Magali. Para que todos possam estar juntos novamente, eles criam um plano infalível e mostram a todos o poder da superação e a força de uma amizade verdadeira.

Nos mesmos dias, às 15 horas, estreia a comédia dramática “A História Não Contada”, com direção de Renato Cordeiro. Na história, Julieta desaparece e sua mãe acredita que ela foi sequestrada. Uma detetive é contratada para resolver o caso e os Montecchios são convidados à casa dos Capuletos para serem interrogados. Antes que seja desvendado o que realmente aconteceu, alguns acontecimentos do passado virão à tona.

Às 17 horas, será apresentado o clássico “Sonho de uma noite de verão”, comédia de William Shakespeare, com adaptação e direção de Júlia Dassi. Às 19 horas, com texto de autoria de Federico García Lorca, sobe ao palco o espetáculo “Bodas de sangue”, também sob direção de Renato Cordeiro. O espetáculo também será exibido na sexta-feira (09), no mesmo horário.

Pra encerrar, às 21 horas, acontece apresentação de “Brasil (Com S e não com Z), encenado por integrantes do Grupo Dignidade. A comédia dramática retrata momentos históricos político-sociais do nosso país.

Para conferir a programação completa da Mostra Multiartes Cena Hum, acesse www.cenahum.com.br.

Serviço:

54ª. edição da Mostra Multiartes Cena Hum

Quando: até 11 de dezembro e 2022.

Onde: Teatro Cena Hum (Rua Senador Xavier da Silva, 166, São Francisco)

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)