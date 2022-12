Ricardo Marajó/SMCS

Em 2022, o Cine Passeio atingiu a marca de cinco mil sessões. Ao longo do ano, o cinema da Fundação Cultural de Curitiba exibiu estreias exclusivas, filmes renomados e até longas-metragens que são grandes apostas para as premiações de 2023.

Mostras e festivais também foram destaques nas salas do Cine. Confira quais foram as produções que ficaram mais tempo em cartaz neste ano.

Marte Um: 1º lugar

A produção nacional Marte Um liderou os destaques do ano e permaneceu 11 semanas em cartaz. O filme foi selecionado como o representante brasileiro para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional. A obra dirigida por Gabriel Martins se passa em 2018 logo após as eleições e conta sobre os impactos que o resultado gerou na família Martins.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo: 2º lugar

O segundo lugar, com nove semanas em cartaz, ficou com o criativo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O filme é uma das apostas em algumas categorias do Oscar de 2023 e provavelmente vai arrematar alguns prêmios.

O filme conta a história de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que vive uma vida comum quando recebe uma visita de outra versão de seu marido Waymond (Ke Huy Quan), que alerta que ela e todo o universo estão em perigo.

Medida Provisória: 3º lugar

Com 8 semanas consecutivas em cartaz estão o nacional Medida Provisória e o norueguês A Pior Pessoa do Mundo. Dirigido por Lázaro Ramos, Medida Provisória se passa em um futuro distópico quando o governo brasileiro decretou uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional.

A Pior Pessoa do Mundo foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional na premiação em 2022. O longa-metragem é um drama que acompanha Julie (Renate Reinsve), uma mulher com quase 30 anos que ainda tem pouca noção de quem é, e o que quer.

Lançamentos exclusivos e relançamentos

Neste ano, o Cine Passeio também trouxe cinco estreias exclusivas de filmes da Netflix e da MUBI. Um deles foi o aguardadíssimo Pinóquio. O filme recebe a direção do premiado Guillermo Del Toro que reinventa a história clássica do boneco Pinóquio trazendo aspectos mais sombrios e fantásticos, características essas marcantes do diretor.

O cinema também relançou cinco obras. Um deles foi o filme clássico de Steven Spielberg, E.T. – O Extraterrestre, que completa 40 anos de lançamento em 2022. Vale destacar também o relançamento de Avatar em 3D, estreando a nova tecnologia do Cine Passeio, para acompanhar a sequência, Avatar 2: O Caminho da Água, que estreou este ano.

E por falar em novas tecnologias, o Cine Passeio também expandiu sua acessibilidade. Em uma sessão de Ingresso para o Paraíso foram inaugurados equipamentos para pessoas com deficiência visual e auditiva, com transmissão em tempo real de audiodescrição e tradução em libras.