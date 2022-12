Cido Marques

O Conservatório de MPB de Curitiba abriu mais de 600 vagas em 24 cursos para o primeiro semestre de 2023. São aulas de fevereiro a julho, durante uma a duas horas por semana, para todas as idades, desde iniciantes a músicos com alguma experiência. Há ainda cursos inclusivos para pessoas cegas e/ou com baixa visão. As inscrições estão abertas até dia 24 de janeiro pelo site conservatoriodempb.com.br.

Com aulas a preços acessíveis, o Conservatório é mantido pela Fundação Cultural de Curitiba. O valor médio da mensalidade é de R$ 150 para os cursos de instrumentos ou canto popular e de R$ 50 para as disciplinas teóricas e práticas de conjuntos. Também é possível fazer curso de graça. Veja abaixo.

As aulas são ministradas em grupo. Os cursos ofertados são divididos entre instrumentos, canto, disciplinas teóricas, práticas de conjunto e cursos específicos para crianças com professores atuantes na cena artística curitibana e nacional. Confira a lista dos cursos.

Alguns dos músicos de grande abrangência que compõem o time de docentes do Conservatório são Julião Boêmio (cavaquinho), Vina Lacerda (percussão), Zélia Brandão (flauta transversal), Mário Conde (guitarra elétrica), Lauro Ribeiro (trombone), entre outros que completam a lista com extensos currículos.

Inscrições

As inscrições são divididas em duas fases. A primeira é a fase de preenchimento on-line da ficha de inscrição em quantos cursos o candidato tiver interesse. Somente em relação a um mesmo curso (que seja disponibilizado por dois professores diferentes), o candidato deve optar por um dos professores.

Após a aprovação no edital da primeira fase o candidato passa para o teste prático e/ou entrevista de nivelamento. A lista com os nomes dos selecionados – na primeira e segunda fases – será divulgada no próprio site.

Listagem dos cursos oferecidos

Cursos: acordeom, baixo elétrico, bandolim, bateria, canto popular, cavaquinho, clarinete, flauta doce, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, violão, violão 7 cordas e viola caipira.

As disciplinas teóricas ofertadas são: composição & arranjo instrumental; harmonia funcional; LEM (linguagem & estruturação musical) e LEM/I (linguagem & estruturação inclusiva p/ pessoas cegas e/ou com baixa visão).

Especificamente para crianças de 7 a 12 anos, há cursos de bateria, flauta doce, violão e piano.

Os cursos de Práticas de Conjunto são: conjunto de Choro, conjunto de MPB e conjunto de Música Caipira.

Gratuidade

Os cursos de disciplinas teóricas e práticas de conjunto poderão ser gratuitos para os alunos matriculados como pagantes nas aulas de instrumentos ou canto. Neste caso, os candidatos deverão se inscrever normalmente conforme o procedimento padrão.

Serviço

Conservatório de MPB de Curitiba

Cursos regulares semestrais

Inscrições para novos alunos para o 1º semestre de 2023

De 16 de dezembro de 2022 a 24 de janeiro de 2023

Inscrições e informações: conservatoriodempb.com.br