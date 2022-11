Cido Marques

Com música, magia e brincadeiras, o Coral Brasileirinho apresenta neste fim de semana o espetáculo Uma Alma de Palhaço. No palco do Teatro da Reitoria, no Centro, 23 crianças integrantes do grupo coral se encontram com atores e artistas circenses para contar a história do Pinduca, um menino que deseja se tornar um grande palhaço de circo.

O show acontece neste sábado (5/11), às 19h, e domingo (6/11), às 17h, no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná.

Narrada pelo ator Fábio Salgueiro, a trama tem músicas interpretadas pelos Brasileirinhos, todas elas com letras que dialogam com o tema da peça e que ajudam Pinduca realizar seus sonhos.

Performances circenses de diversas modalidades levam magia à história, encabeçadas pela participação especial da atriz Marina Prado e seus alunos da Mahallo Circus School.

Música

No repertório estão animadas composições da música popular brasileira, como Palco, do Gilberto Gil; Marcha da Kombi, de Wandi Doratiotto; Piruetas, de Luis Enríquez Bacalov, Sergio Bardotti e Chico Buarque; Salabim, de Edu Lobo e Paulo César Pinheiro.

Uma banda com conceituados músicos da cidade faz o acompanhamento da história: Lucas Franco no piano, Bruno Karam no baixo elétrico, Priscila Graciano na percuteria e Sérgio Monteiro no saxofone.

Sobre o grupo

O Coral Brasileirinho é um grupo formado por crianças de 8 a 13 anos, do Conservatório de MPB de Curitiba, com cerca de 30 anos de história. Para o espetáculo o grupo conta com a direção artística e musical de Helena Bel e assistência de direção de Milton Karam.

“Adultos e crianças se emocionarão com as canções e as participações abrilhantando ainda mais este que promete ser um dos mais lindos shows já realizados pelo Coral Brasileirinho”, comenta a diretora musical que já respondeu por mais de 20 espetáculos temáticos a frente do grupo.

Para a dinâmica de suas apresentações, o Coral Brasileirinho conta com a confecção exclusiva de adereços e de cenários, dando suporte estético ao enredo proposto, articulados com uma iluminação criada especialmente para cada show.

Serviço

Datas e horários: sábado (5/11), às 19h, e domingo (6/11), às 17h

Local: Teatro da Reitoria da UFPR (Rua XV Novembro, nº 1.299)

Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia), adquira em: https://bit.ly/3DNBigy