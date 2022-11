Divulgação

Os dez anos de atividade do Coro Cênico Pequeno Cotolengo serão celebrados com uma apresentação única e gratuita da peça “A Magia da Vida”, a primeira a ser realizada pelo Projeto. O espetáculo é aberto ao público e tem entrada gratuita.

Os participantes também receberão o livro “A Magia da Vida”, produzido pela Escola Pequeno Cotolengo, que mostra a história do Coro Cênico e inclui um roteiro adaptado da peça.

Desde 2009, o Coro Cênico fez mais de 83 apresentações, para mais de 28 mil pessoas na capital paranaense, região metropolitana e cidades de Santa Catarina e São Paulo. Para os Assistidos, o projeto estimula a criatividade e habilidades socioculturais, trabalhando de forma lúdica o desenvolvimento do potencial de cada um dos Assistidos.

O Ministério do Turismo por meio da Secretaria Especial da Cultura e o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, apresentam o Projeto Coro Cênico Pequeno Cotolengo, que conta com o patrocínio das empresas Guararapes, Britânia, Philco, Brose e Itambé, além do apoio da UP Experience.

Todo o conteúdo também está disponível com acessibilidade. Um intérprete de Libras estará disponível no dia da apresentação e junto ao livro comemorativo, um material em braile será cedido aos participantes, para que acessem o audiobook “A Magia da Vida”. Dessa forma, as pessoas com deficiência visual podem ter acesso a toda a experiência que envolve a construção do Coro Cênico Pequeno Cotolengo. Para aqueles que precisarem da acessibilidade, é recomendado avisar a equipe na portaria, no momento em que apresentar os ingressos.

O espetáculo de estréia do livro “A Magia da Vida” e a apresentação da peça será no dia 30 de novembro no UP Experience. A entrada é franca e aberta à comunidade com ingressos limitados. Aos interessados, é possível retirar a sua entrada pela plataforma Sympla.

Serviço

Espetáculo “A Magia da Vida” – Apresentação Única e Estreia do Livro “Como Tudo Aconteceu”

Data: 30/11

Horário: 19h

Local: UP Experience, Rua Pedro

Entrada gratuita, retire seu ingresso pelo link: https://bit.ly/3h4xVIZ

Ingressos limitados