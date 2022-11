O Coro e Madrigal da Universidade Federal do Paraná (UFPR) cancelaram as apresentações que fariam nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Teatro da Reitoria devido ao surto de Covid-19 causado pela nova sub variante que se alastra pelo país. Segundo o comunicado, diversos cantores se contaminaram.

“Lamentamos muito o ocorrido, e esperamos que em breve possamos divulgar as novas datas do evento. Enquanto isso, recomendamos a todos a continuidade dos cuidados: Fazendo a higienização das mãos; A utilização de máscaras especialmente em locais fechados e evitando aglomerações. Caso tenham sintomas, façam isolamento e busquem realizar o teste”, diz o comunicado.

As apresentações seriam um momento importante para os dois grupos musicais da Universidade Federal do Paraná, que se despedem do seu maestro Alvaro Nadolny e da pianista pianistas Karina Ferrer. Os dois se aposentam a partir de dezembro.