Divulgação/UFPR

O Coro e madrigal da UFPR encerram temporada de 2022. Os dois grupos voltam ao palco do Teatro da Reitoria para as últimas apresentações deste ano nos dias 17, 18 e 19 de novembro, às 20h30, sob a regência e direção artística de Alvaro Nadolny.

O repertório do Coro inclui o grandioso “Te Deum” do compositor austríaco Anton Bruckner, para coro e solistas. Já o Madrigal interpreta obras de compositores contemporâneos como Nunc Dimittis, de Arvo Pärt, Even when He is silent, de Kim Arnesen e inclui também um Pai Nosso, de Neemias Tamura, integrante do Madrigal que compôs a peça especialmente para o grupo.

Este também é um momento importante para os dois grupos musicais da Universidade Federal do Paraná, que se despedem do seu maestro Alvaro Nadolny e da pianista pianistas Karina Ferrer. Os dois se aposentam a partir de dezembro.

Alvaro Nadolny comanda o Coro da UFPR há 34 anos. Nesse período ele desenvolveu intenso trabalho de pesquisa e exploração das possibilidades expressivas da voz humana. Preparou dezenas de solistas que hoje integram importantes grupos musicais no país. Em 2010 criou o Madrigal da UFPR, com cantores oriundos do próprio Coro, com a finalidade de aprimoramento no estudo da técnica de canto erudito.

Karina Ferrer Gineste da Silva é a pianista oficial do Coro há 27 anos. Além disso, ela também trabalha com o Madrigal desde a sua criação. Desenvolveu importantes trabalhos de correpetição, acompanhando e preparando solistas para recitais e concertos.

Alvaro Nadolny divide a batuta do seu último concerto com o jovem músico Lucas Svolenski, que além de regente, também integra os grupos musicais como cantor.

Serviço: Coro e Madrigal da Universidade Federal do Paraná

Dias: 17, 18 e 19 (quinta, sexta e sábado) de novembro, às 20h30

Local: Teatro da Reitoria – UFPR (Rua XV de Novembro, 1299,

Centro – Curitiba)

Regência e direção artística são do maestro Alvaro Nadolny, com participação do auxiliar de regência Lucas Svolenski e dos pianistas Karina Ferrer Gineste da Silva e Hermes Drechsel.

Entrada Franca. Colaboração: 1 litro de leite longa vida (em prol do Instituto Semeando a Paz)