O último concerto didático do ano da série Bravíssimo recebe no próximo dia 02 de dezembro, na Capela Santa Maria, as 40 vozes masculinas do coro Ottava Bassa. A apresentação é uma oportunidade de ver uma formação bastante difundida e apreciada em países europeus e norte-americanos, porém, pouco celebrada no Brasil.

Com apresentação da professora e especialista em música Liana Justus e regência do maestro Alexandre Mousquer, o concerto terá um repertório abrangente e eclético de obras de compositores antigos e contemporâneos, com arranjos especiais e variedade estilística (veja o programa abaixo).

Sobre o Ottava Bassa

Foi idealizado e fundado em 2016 por seu maestro titular, o cantor lírico integrante da Camerata Antiqua de Curitiba Alexandre Mousquer. O Ottava Bassa é um grupo de músicos profissionais voluntários com uma formação que agrega atualmente 40 cantores, um pianista, e percussionistas. O coro desponta como um dos principais grupos brasileiros com a vocação de realizar repertório diversificado culturalmente para essa formação, assim como uma nova proposta para a música coral brasileira.

Bravíssimo Concertos

Em 2022, o Bravíssimo Concertos realizou 14 apresentações nas cidades de Cascavel, Medianeira e Curitiba levando cerca de nove mil pessoas aos diferentes concertos didáticos de música clássica instrumental. Em sua segunda temporada, o projeto atendeu mais de dez mil crianças da rede pública como contrapartida social do projeto

Uma novidade, em 2022, foram as apresentações do Bravíssimo Concertos Barroco que teve apresentações da orquestra curitibana Ladies Ensemble em Florianópolis, Criciúma e Curitiba, Santa Catarina.

Realização, apoios e patrocinadores

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, o Bravíssimo tem incentivo da Supermax, Unimed Curitiba, BRDE, Frimesa, Lar Cooperativa Agroindustrial e Fertipar. Realizado pela Unicultura com apoio da Prefeitura Municipal de Cascavel, Prefeitura Municipal de Medianeira, Fundação Cultura de Curitiba, Publicar Painéis e Rede Costa Oeste de Comunicação.

Serviço:

Bravíssimo Concertos – Ottava Bassa Momentos

Data: sexta-feira, 02 de dezembro de 2022

Local: Capela Santa Maria

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 273

Ingressos: a entrada é gratuita e podem ser retirados antecipadamente online através do Sympla, no link: https://linktr.ee/bravissimoconcertos

PROGRAMA

Giulio Caccini (1551-1618) – Ave Maria

M. Leontovich (1877-1921)– Pochê Nash

Ubi Caritas – Ola Gjeilo

James Quitman Mulholland (1935) – Loveliest of trees

Marc Shaiman (1959) – I know where I’ve been

John Stephens, Lonnie Lynn, Che Smith – Glory

Leonard Choen (1934-2016) – Hallelujah

Charles Chaplin (1889-1977) – Smile

Geraldo Espíndola (1952) – Cunhataiporã

Chico Buarque (1944) e Cristóvão Bastos (1946) – Todo Sentimento

Dori Caymmi (1943) e Nelson Motta (1944) – O Cantador

Ruggero Leoncavallo (1857-1919) – Matinata

Eduardo Di Capua (1865-1917) – O Sole Mio

Christopher Tin (1976) – Baba Yetu