Renata Kalkmann

O Bar Crossroads, referência na cena rock n’roll da capital paranaense há mais de 25 anos, anuncia a nova edição de um dos seus tradicionais eventos de fim de ano, o Merry Rock Christmas.

Com data marcada para o dia 24 de dezembro, a partir das 22h, o evento contará com seis horas de duração e um line-up repleto de sucessos do rock, passando pelo melhor do Aerosmith, Bon Jovi e Queen, com a banda Backstage, e celebrando os grandes clássicos do rock nacional, com o grupo Válvula Vapor.

“Não vemos a hora de comemorar o Natal ao lado do nosso público roqueiro, que nos acompanhou durante todo o ano. Essa é uma das celebrações especiais que preparamos para fechar 2022 com chave de ouro. Então, depois de passar a ceia com a família é hora curtir a noite ao lado dos apaixonados pelo rock n’roll”, comenta Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads.

Além da programação musical, a noite também contará com um cardápio especial, reunindo opções gastronômicas, como hambúrgueres, pizza, dadinhos de tapioca e outras porções, assim como chopes e drinks, disponíveis a partir de R$17.

Os ingressos para o Merry Rock Christmas estão disponíveis pelo Cheers Shop com valores a partir de R$60. A classificação é 18 anos.

New Years Rock

Além da celebração natalina, o Crossroads também está com ingressos à venda para a festa da virada, a New Years Rock, uma grande celebração que contará com dois palcos e três atrações musicais, sendo a banda Drive True, com o melhor do Rock e Grunge dos anos 90 e 2000, a Válvula Vapor, tocando clássicos do rock nacional, e o grupo Amazing, trazendo um repertório com sucessos do Hard Rock. Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$80 e podem ser adquiridos pelo Cheers Shop.

O Bar Crossroads fica localizado na Av. Iguaçu, 2304, no bairro Água Verde. Mais informações pelo telefone ou whatsapp (41) 3243-3711 e nas redes sociais oficiais @barcrossroads (Facebook | Instagram).

Sugestões de Tag’s: Bar Crossroads, Crossroads, Merry Rock Christmas, Curitiba, Festa de Natal, Rock n’roll, rock nacional, Aerosmith, Bon Jovi, Queen, Válvula Vapor, banda Backstage, New Years Rock, ano novo, Natal, festa de natal, Natal em Curitiba,

Serviço:

Bar Crossroads apresenta o Merry Rock Christmas

Endereço: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2304 – Água Verde)

Data: 24 de dezembro

Horário: das 22h às 4h

Ingressos: a partir de R$60 pelo Cheers Shop

Classificação: 18 anos

Redes sociais oficiais: @barcrossroads (Facebook | Instagram)

Bar Crossroads apresenta o New Years Rock

Endereço: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2304 – Água Verde)

Data: 31 de dezembro

Horário: das 22h às 5h

Ingressos: a partir de R$80 pelo Cheers Shop.

Classificação: 18 anos

Redes sociais oficiais: @barcrossroads (Facebook | Instagram)