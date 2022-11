Oruê Brasileiro

Um dos principais eventos da cena musical curitibana e um dos maiores festivais de jazz do Sul do Brasil promete agitar Curitiba nos dias 17 e 18 de dezembro. Pela primeira vez, o Curitiba Jazz Festival será na Pedreira Paulo Leminski, com uma estrutura diferenciada para levar muita música, arte e gastronomia ao público. A entrada é gratuita, com programação no sábado (17) a partir das 11 horas e no domingo (18), das 10 horas às 20 horas. A capacidade de público é limitada, por isso a recomendação é chegar cedo ao local.

“Nos últimos anos, o festival foi na Praça Afonso Botelho, mas nesta edição buscamos inovar, em um local maior, próprio para grandes shows, para que todos possam aproveitar as apresentações, com música de qualidade em um ambiente seguro e cercado pela natureza”, afirma Fredy Ferreira, um dos organizadores do evento.

