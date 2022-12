Espetáculo circense (Crédito: Divulgação/Priscilla Fiedler)

Nesta sexta-feira (16/12), acontece a última apresentação circense do Natal do Shopping Estação. O espetáculo emocionante que encantou famílias inteiras chega ao fim da temporada, portanto, quem ainda não foi assistir, pode colocar na agenda da semana. O show começa às 19h30 e é gratuito e aberto ao público.

A apresentação faz parte da comemoração de 25 anos do Shopping Estação e conta a história de uma jovem e curiosa bailarina que ficou presa dentro de um globo de neve. A trama envolve os principais personagens do circo, que a ajudam a revelar esse mistério. “Flora” sonha em conhecer os misteriosos floquinhos que caem do céu, mas por morar dentro do circo jamais teria como chegar até lá. Um certo dia, recebe um presente mágico de seu avô e acaba ficando presa dentro dele.

O espetáculo lúdico conta com os principais protagonistas circenses como trapezista, malabarista, mágico, contorcionista e uma das personagens mais esperadas é a mascote do Shopping Estação, a Capinista (Capivara Maquinista), criada exclusivamente com base em uma simpática capivara, um dos símbolos da cidade de Curitiba, vestida com elementos que remetem à profissão de maquinistas de trem.

O evento dura aproximadamente 45 minutos e a classificação é livre, para toda a família. É possível assistir ao espetáculo em pé, na área do show, todos são bem-vindos.

Campanha de Natal

Até o dia 31 de dezembro, a cada R$250 em compras, os clientes ganham um cupom para concorrer a um Toyota Yaris 0 km. E quem fizer R$500 em compras ganha uma caixa exclusiva de Chocrock dos Chocolates Grazi & Grazi. O Compre e Ganhe é válido até o dia 24 de dezembro ou enquanto durarem os estoques (limitado a um brinde por CPF).

As trocas das notas fiscais são feitas exclusivamente pelo aplicativo do shopping, que está disponível para download em Android e iOS ou diretamente neste link.

Sobre o Shopping Estação

O Shopping Estação é ponto de encontro e referência em entretenimento e gastronomia na cidade, com um mix de lojas e serviços completo, além de reunir parte da história de Curitiba no Museu Ferroviário, único museu dentro de um shopping no Brasil. Inaugurado em 14 de novembro de 1997, há 25 anos o Shopping Estação tem participação ativa na vida dos curitibanos e de milhares de turistas que passam pela capital paranaense. Em 2007 foi adquirido pelo grupo BRMALLS, maior empresa de shopping centers do país, passando por um processo constante de qualificação.

ESPETÁCULO

O que: Espetáculo circense

Quando: 16 de dezembro, às 19h30.

Quanto: gratuito.

Campanha Natal – Aplicativo https://linktr.ee/nataldoestacao

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

https://www.instagram.com/shopping_estacao/

www.shoppingestacao.com.br