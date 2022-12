Cartaz do evento (Crédito: Divulgação)

Acontece neste sábado, no James Garden, às 15 horas, a segunda edição do Festival Vulvas Elétricas. Um evento idealizado por mulheres para promover e dar visibilidade a projetos musicais majoritariamente femininos. Tocam pontualmente a partir das 16 horas as bandas Lights Off, Bravonas, Olivia Yells, Feralkat e Marina Gasolina. A entrada é R$ 15,00.

Organizado por Babi Age, integrante das bandas Cigarras, Escambau e Wi-Fi Kills, e Gabe Salmazo, das bandas Bravonas, Lights Off e também Le Trutas – na qual as duas tocam juntas, o festival conta ainda com Cátias Reis e Luiza Remes, que cuidam da parte de comunicação visual e Sofia Nyx como técnica de áudio. É unânime entre elas o entendimento de que era necessário criar um espaço representativo e inclusivo para pessoas que, via de regra, não têm tantas oportunidades para mostrar sua arte na cidade.

A intenção é promover o festival duas vezes por ano, além de alguns eventos menores, sempre buscando divulgar novas bandas formadas por mulheres, pessoas trans e não binárias, e também incentivar a formação de novas bandas. A ideia é que as edições do festival ocorram em locais diferentes de Curitiba, fazendo do evento também uma vitrine dos múltiplos espaços culturais da cidade.

O Festival Vulvas Elétricas estreou em setembro de 2022 no Pinhão, com as bandas Patada, Succulenta, Le Trutas e Cigarras. Em outubro foi realizado o Esquenta, com duas duplas acústicas e uma dj, e a segunda edição do Festival ocorre neste dia 17 de dezembro de 2022 no James Garden, a partir das 15:00, com entrada a R$15.

2ª edição do Festival Vulvas Elétricas

Com as bandas: Lights Off, Bravonas, Olivia Yells, Feralkat e Marina Gasolina

Data: 17/12/2022 (sábado)

Horário: 15h

Local: James Garden (Al. Dr. Carlos de Carvalho, 680 – Curitiba/PR)

Entrada: R$15