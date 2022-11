Exposição Azul de Rossana Guimarães, no Muma. Foto: Cido Marques/FCC

Calor, feriado e muitas atrações nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba. O fim de semana prolongado pode ser uma ótima oportunidade para visitar exposições, participar de oficinas e assistir a filmes. A programação começa na sexta-feira (11/11) e vai até terça-feira (15/11) e é toda gratuita.

A sexta-feira começa com atrações literárias. Uma delas é a roda de leitura Curtas Daqui, das 14h às 15h, na Casa da Leitura Marcos Prado, no Alto Boqueirão. Será realizado um debate a partir da exibição de curta-metragens produzidos na cidade.

Também na sexta-feira, na Casa da Leitura Manoel Carlos Karam, perto do Parque Barigui, haverá uma contação de histórias para crianças acima de 5 anos.

No sábado (12/11) o destaque é o cinema. No Teatro da Vila, na CIC, entra em cartaz o drama nacional Marte Um, às 18h30. Já na Cinemateca de Curitiba acontece a exibição de Crônica da Inocência, sessão do Cineclube Atlante, às 16h.

Já no domingo (13/11), acontece o teatro Rapunzel Circus, que traz a clássica história da bela jovem trancada em uma torre que é representada numa poética circense. A apresentação ocorre no Teatro do Piá, às 11h.

De tarde, às 16h, o Teatro da Vila recebe o concerto da Orquestra de Cordas Solidariedade, um espetáculo com diversos estilos musicais.

Feriado

No feriado da Proclamação da República, terça-feira (15/11), as exposições de arte plásticas são uma boa opção de programa. No Museu Municipal de Arte de Curitiba (MuMa) quatro exibições estão em cartaz: Azul, Vermelho, Tempo Corrente e Conheça 2022: Novos Nomes das Artes Visuais em Curitiba. O espaço pode ser visitado das 10h às 19h.

Além disso, durante o feriado ainda acontece a exposição poética na tradicional Feira do Poeta, no Largo da Ordem. Durante o evento será apresentada a exposição de poemas O Jardim da Felicidade, com curadoria das poetas Elciana Goedert e Isabel Furini.

Finalizando o dia, será exibido na Cinemateca o filme Napo, pelo Cineclube de Animação Frame a Frame. O filme tem classificação livre e conta a história de João, que, incapaz de entender a doença que leva seu avô entre o passado e o presente, tropeça em um velho álbum cheio de fotografias e deixa as imagens guiarem sua imaginação, transformando as memórias de seu avô em interpretações de desenhos.

Programação cultural do fim de semana e feriado

Artes plásticas

Dias 11/11, 12/11, 13/11 e 15/11 – das 10h às 19h

Exposições Vermelho: Emerson Persona; Tempo Corrente; Conheça 2022: Novos Nomes das Artes Visuais em Curitiba; e Azul: Rossana Guimarães

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 12/11 – 10h30 às 12h

Oficina de pigmentos naturais: Crie suas próprias tintas

Local: Parque São Lourenço (Rua Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis. Inscrição

Literatura

Dia 11/11 – 14h às 15h

Roda de Leitura – Curtas daqui

Local: Casa da Leitura Marcos Prado (Rua Pastor Antonio Polito, 2200 – Alto Boqueirão)

Classificação: 14 anos

Grátis

Dias 11/11, 12/11, 13/11 e 15/11 – das 9h às 18h (segunda a sexta) e 9h às 14h (domingos)

Exposição Poética: O Jardim da felicidade

Local: Feira do Poeta (Largo da Ordem, Rua Coronel Enéas, 30 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 11/11 – 14h30

Contação de Histórias

Local: Casa da Leitura Manoel Carlos Karam (Parque Barigui, Rua Batista Ganz, 453 – Santo Inácio)

Classificação: 5 anos

Grátis

Cinema

Dias 11/11, 12/11 e 13/11 – 14h

Libras na Cinemateca

Dia 11/11

14h – Sessão Infantil

15h25 – Debate (30’)

16h – Sessão Curtas

19h – O MENINO QUE MORAVA NO SOM (22′)

Dia 12/11

19h – ALICE JÚNIOR

(BR, 2019, comédia/drama, 86′, 14 anos) Direção: Gil Baroni

Dia 13/11

15h – Sessão Infantil

17h – Sessão Curtas 2

19h30 – BACURAU (BR, 2019, drama/aventura, 131′, 16 anos) Direção: Kleber Mendonça Filho

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Grátis

Dia 12/11 – 16h

Crônica da Inocência – Cineclube do Atalante

(Comédie de l’innocence, FRA, 2000, suspense/drama, 98 min) Direção: Raúl Ruiz

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 14 anos

Grátis

Dia 12/11 – 18h30h

Marte Um

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 16 anos

Grátis

Dia 12/11 – 15h

Pinocchio – O Menino de Madeira

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 13/11 – 17h30

Telefone Preto

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação: 16 anos

Grátis

Dia 15/11 – 19h

NAPO – Cineclube de Animação Frame a Frame

Local:Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Dança

Dia 11/11 – 19h

Espetáculo Abaporu

Local: Casa Hoffmann (Rua Drº Claudino dos Santos, São Francisco)

Classificação: 16 anos

Grátis

Patrimônio Cultural

Dia 11/11 – partir das 14h

Seminário do Patrimônio Cultural 2022

Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

Dia 12/11 (sábado) – 15h

Visitas guiadas

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis. Ingressos

Música

Dia 12 – 16h

Concerto da Orquestra de cordas Solidariedade

Local: Teatro da Vila (Rua R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

Classificação:Livre

Grátis

Teatro

Dia 12 – 14h às 20h

2º Festival de Artes Integradas da Pessoa com Deficiência – Apresentações Musicais e de Dança, Capoeira, Contação de Histórias, Feira e Exposição de Pintura em tela

Local: Portão Cultural e Auditório Antonio Carlos Kraide (Av. República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Dia 13/11 – 11h

Rapunzel Circus

Local: (Palacete Wolf, Praça Garibaldi, 7 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis