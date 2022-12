João Cotta/TV Globo





O diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, está internado no hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com septicemia – infecção generalizada grave. Segundo a assessoria da unidade hospitalar, Dennis foi internado na última segunda-feira (26).

“Hospital CopaStar informa que o paciente Dennis de Carvalho está internado desde o dia 26 de dezembro, sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar”, informou o hospital.

Carvalho trabalhou na TV Globo por 47 anos até junho de 2022. Ator, diretor e dublador, Dennis fez o seu primeiro teste aos 11 anos para a TV Paulista, com o objetivo de participar da novela “Oliver Twist”. Em 1964, entrou para a TV Tupi e participou de inúmeros teleteatros. Depois, em 1975, foi para a TV Globo.

Ao todo, Dennis fez 28 novelas como ator e interpretou nove personagens no cinema. No teatro, ele participou de “Hair”, em 1970. Além disso, Carvalho dirigiu 36 novelas ao longo da carreira. Como dublador, fez a voz de Roger “Race” Bannon, de Jonny Quest; cabo Rusty em “Rin Tin Tin”; Capitão Kirk, em “Jornada nas Estrelas” e Jerry, em “O Túnel do Tempo”.

Na Globo, Dennis começou a trabalhar como ator e diretor na novela ‘Te Contei?’ (1978). A partir daí, atuou e dirigiu várias obras, como ‘Vale Tudo’ (1988), ‘O Dono do Mundo’ (1991), ‘Celebridade’ (2003), ‘Lado a Lado’ (2012) e ‘Babilônia’ (2015).