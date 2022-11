Reprodução

“Um lugar onde a gente se cuida e se ajuda, na alegria de acolher e compartilhar as diferenças”. É com essas palavras que Priscila Prado fala sobre “Uma Rua de Todas as Cores”, livro de sua autoria, que será lançado no próximo sábado, dia 3, na Biblioteca Pública do Paraná, das 9h às 12h. Nesse dia, além da sessão de autógrafos, haverá a contação da história realizada pela atriz e poeta Solaris. Editado pela Insight e ilustrado por Gerson Cordeiro, o livro é uma obra que trata da diversidade de elementos culturais e humanos.

“A diversidade é apresentada com naturalidade, a partir de um ponto de vista infantil, narrado em primeira pessoa por uma criança, que somente no final do livro se revela que está em cadeira de rodas”, explica Priscila. Alguns detalhes enfatizados no texto e nas ilustrações identificam a cidade de Curitiba, como a presença da capivara Jujuba. Além dela, o livro mostra a vida e o convívio da vizinhança em dias comuns, de sol, de chuva, de festa, em uma rua de gente como a gente.

O pano de fundo traz valores como tolerância, fraternidade, paz, cooperação – de uma maneira divertida e agradável. Com tantos temas urgentes e relevantes a serem tratados em casa e na escola com a mediação de pais e professores, o livro tem o objetivo de promover diálogos e trazer assuntos vivenciados nos cotidianos das crianças: “Entre esses assuntos, a integração das várias etnias, das pessoas com deficiências e das diferenças em geral”, explica Priscila.

Na próxima semana, estará disponível online o audiolivro da obra com narração da história pela própria autora e audiodescrição das ilustrações para ampliar a diversidade de leitores, dando acesso às pessoas com deficiência visual.

Contrapartida social – O livro, realizado por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Mecenato Subsidiado, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, teve a realização da Nexo Cultural, captação de recursos da Sauí e incentivo do Colégio Positivo. Como contrapartida social, a obra será levada para escolas públicas, para diálogo com os alunos e professores a respeito dos temas tratados no livro.

Sobre a autora Priscila Prado: Escritora, tradutora e advogada, alia ações culturais individuais e participação em coletivos como “Era uma Vez” e “Marianas”. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2013 com o livro interativo de poesia ilustrada “Preguiça, coragem e outros bichos” (2012). Pela Editora Insight é autora também de “No olho do paradoxo” (2015) e “Encontros desconcertantes” (2018).

Sobre o Ilustrador Gerson Cordeiro: Fez o 2° grau, no Cefet-PR, em Edificações, onde despertou seu talento para o desenho. Estudou Design Gráfico na UFPR e atualmente é sócio na Nexo Design e Editora Insight. Participa do grupo de escritores e ilustradores do Coletivo Era Uma Vez. Entre os livros, que já ilustrou está “Preguiça, coragem e outros bichos”, de Priscila Prado.

Serviço:

Lançamento Uma rua de todas as cores

Local: Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133)

Dia: 03/12/2022 Horário: 09h às 12h30

Sessão de autógrafos: 09 às 11h Contação de história com a Solaris: 11h