Divulgação/Assessoria de Imprensa

Em comemoração ao Mês das Mulheres, a Editora InVerso reabre suas portas para o primeiro evento presencial do ano na Casa InVerso, com lançamentos de autoras nacionais. Marcado para sábado, dia 25, das 10h às 13h, “Mulheres que escrevem” terá música ao vivo, palco aberto, entre outras atividades.

Abordando diversos temas, como amadurecimento, relacionamentos, família, sentimentos, violência e superação, os lançamentos reafirmam a proposta da InVerso de ser um agente de transformação social. A editora, administrada por mulheres, possui um variado catálogo de literatura para todos os gostos e idades. “O crescimento do número de mulheres que escrevem se reflete no mercado editorial como um todo. Pudemos ver isso na última edição do Prêmio Jabuti, com mulheres vencendo nas principais categorias”, explica Cristina Jones, publisher da InVerso.

Os lançamentos marcados são das veteranas Renata Barrozo Baglioli (“Daquelas Mulheres”), Silviane Sasson (“O que será que o vovô esqueceu?”), Elizabeth Spinosa (“Anna e Silvia”), e da estreante Mayza Acadrolli (“Cantos Oblíquos de um Coração”). Além de contar com a participação de ilustradores e artistas do meio literário, o encontro terá a apresentação do músico Vitor Grochocki, trazendo clássicos da MPB.

Mais que uma celebração literária, “Mulheres que escrevem” é a consagração da força feminina que move a Editora InVerso, que comemora seus 19 anos no próximo mês. “A realização desse evento mostra que o mundo está em constante mudança e que, embora ainda tenhamos muitos desafios, a presença das mulheres nas diversas áreas que compõem o mercado editorial não apenas rompe barreiras, como, também, promove a ampliação de olhares ao mundo em que vivemos e agrega gêneros e estilos”, finaliza Cristina.

A Editora InVerso está localizada na Rua Doutor Goulin, 1523, Alto da Glória.

Sobre a Editora:

A InVerso atua desde 2004, com o objetivo de oferecer ao público produções com qualidade gráfica e editorial dos mais diversos gêneros literários.

Nossa sede está em Curitiba – PR, com distribuição e divulgação em todo o Brasil e para os demais países reconhecidos pela comunidade internacional. A editora participa de feiras literárias, bienais, concursos culturais e grandes eventos do segmento.

Com a missão de oferecer aos leitores uma experiência literária por meio de várias opções de títulos, a InVerso tem em sua essência, além da característica de identificar e lançar novos autores no mercado literário, o relacionamento de proximidade entre escritor, leitor e editora.

Serviço:

“Mulheres que escrevem”, com lançamento das autoras Silviane Sasson, Renata Barrozo Baglioli, Mayza Acadrolli e Elizabeth Spinosa.

Das 10h às 13h.

Endereço: Rua Doutor Goulin, 1523, Alto da Glória.