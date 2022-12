Divulgação/Assessoria de Imprensa

É como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança: movido a esperança, Netto se comprometeu com a dura missão de recomeçar na música após a perda do antigo companheiro num acidente de carro em 2020. Para honrar esta parceria, Netto manteve o nome da dupla e traz como novo parceiro Juliano César, que passa a ter o nome artístico de Henrique. Os cantores já começam a experimentar a leveza e sucessos dos novos tempos, “Cheiro de Problema” – do DVD gravado em Fernandópolis/SP, em outubro de 2021 – foi o grande sucesso da dupla em 2022, estando presente por mais de 28 semanas na playlist top50 do Spotify Brasil, principal plataforma de áudio.

Agora Netto & Henrique seguem espalhando seu entrosamento em cima do palco por todo o país, e é a vez de Curitiba conferir de perto o motivo de estarem em altas paradas musicais. O show da dupla acontece no dia 17 de Dezembro (sábado), na casa noturna Rodeo Bar. Os ingressos podem ser adquiridos através do link. No repertório os sertanejos mesclam tocar suas músicas e também os acústicos do recente projeto “Simplesmente Acústico” que trazem um momento mais intimista para o show.

O mais recente álbum “Nosso Sonho”, foi um sucesso absoluto desde o primeiro EP, lançado em primeiro de janeiro com seis faixas inéditas, no início de junho, chegou às plataformas por completo, fazendo com que o repertório de Netto & Henrique chegasse a mais de um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify. “Cheiro de Problema” é a faixa destaque com mais de 48 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Confira o álbum em todas as plataformas digitais aqui.

“Estamos muito felizes com tudo que estamos vivendo, ter o nosso primeiro projeto lançado e ver as nossas músicas na boca do povo é incrível demais, estamos ansiosos para nos apresentarmos pelo Paraná, temos certeza que serão noites lindas”, comentam os sertanejos.

SERVIÇO: SHOW NETTO & HENRIQUE EM CURITIBA

Data: 17 de Dezembro

Local: Rodeo Bar – Curitiba

Endereço: BR-116, 4100 – Bacacheri, Curitiba – PR, 82590-300

Horário: abertura 22h

Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/1138/17-12-2022/pr/curitiba/netto-henrique