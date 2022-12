João Mota BRDE

Ao completar 120 anos de existência em 2022, o Palacete Leão Júnior, como sede do Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, mantido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, recebeu cerca de 4 mil visitantes, na retomada de suas atividades pós-pandemia.

Em programação diversificada que envolveu exposições de artes visuais, eventos sobre economia criativa e educação patrimonial, lançamento de livros e parcerias institucionais, está em fase final com obras de conservação da fachada o que possibilitou a realização de visitas técnicas sobre a restauração.

Nos últimos anos, a proposta institucional tem sido de proporcionar maior visibilidade às ações preservação do patrimônio cultural, em atividades relacionadas à arquitetura da edificação, à importância cultural do cultivo da erva-mate, artes e culturas do Paraná.. “A atuação do Espaço Cultural, ao resguardar parte significativa da história da economia paranaense, reforça o novo posicionamento do BRDE que tem a sustentabilidade ambiental e social como estratégias de desenvolvimento e procura estabelecer um diálogo permanente com a sociedade, inclusive por meio do fomento e abertura de espaço à cultura”, afirmou o diretor-presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

Legado Ativo: O Palacete no Circuito das Artes Visuais

O calendário expositivo de 2022 foi iniciado com a mostra “Exploring Emotions”, do artista português Eduardo Bragança, seguida das exposições “Desenho”, do arquiteto e urbanista Fernando Canalli, e “Pares” do artista Eduardo Custódio.

“Essas propostas são três das 11 contempladas pelo Edital Artes Visuais – BRDE, um chamamento aberto que visa selecionar, por meio de uma comissão julgadora de notório saber, projetos que passam a integrar o calendário oficial de exposições do Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões”, analisou a coordenadora do espaço, Rafaela Tasca.

A última exposição do ano é a II Mostra Visões da Arte, coletiva com obras de 22 artistas vinculados à Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP/PR) e Academia de Cultura de Curitiba (ACCUR), que fica em cartaz até o dia 06 de janeiro de 2023. Foram premiados os três artistas. Integram a mostra uma variedade de pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e fotografias selecionados por uma comissão julgadora, composta pelos artistas Emerson Persona e Suzana Lobo, e pela curadora Maria Cecilia Araújo de Noronha. A mostra foi idealizada pela ACCUR e APAP/PR, e correalizada pelo BRDE em parceria com a Associação Comercial do Paraná (ACP).

Canteiro aberto: abertura controlada e visitas técnicas sobre a restauração

Desde a construção na primeira década do século XX, realizada pelo engenheiro Cândido de Abreu para ser a residência da Família Leão Jr., fundadores da Matte Leão, a edificação tornou-se símbolo do patrimônio ervateiro, tombado em 2003 como Patrimônio Cultural do Paraná. “E como Espaço Cultural, o Palacete dos Leões ganhou como objetivo institucional do BRDE a missão de contribuir para a história da indústria e sua inovação no Paraná e proporcionar visibilidade ao patrimônio cultural do nosso Estado com atividades relacionadas à arquitetura e à erva-mate”, declarou o superintendente da agência do BRDE em Curitiba, Paulo Cesar Starke Júnior.

A conservação das paredes externas foi iniciada em setembro e desde então as atividades culturais e o atendimento ao público foi redimensionado para maior segurança na visitação. Durante esse período de conservação, ocorreram visitas técnicas como proposta curricular da disciplina de Restauro e Conservação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da UTFPR e FAE-PR.

O atendimento aos turistas e pesquisadores estrangeiros também foi um dos destaques do ano, especialmente pela visita do professor e arquiteto francês, referência mundial em restauração de monumentos históricos, Benjamin Mouton, acompanhado pela coordenadora da especialização em Patrimônio Cultural e Restauro da UTFPR, Giceli Mouton.

Sustentabilidade e Economia Criativa

A programação do ano foi reforçada pelo apoio institucional à realização de reuniões estratégicas alinhadas à sustentabilidade e a economia da cultura que tiveram como palco o Palacete Leão Jr. Entre elas, a reunião do Comitê Gestor do Selo Curitiba Cidade Criativa do Design da Unesco e a reunião do Fórum Origens Paraná, promovido pelo Sebrae-PR com representantes das Indicações Geográficas do Estado do Paraná.

O espaço também foi palco para a cerimônia de premiação da segunda edição do Design for a Better World Award, prêmio nacional realizado pelo Centro Brasil Design com o objetivo dar visibilidade para soluções de design com impacto positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as práticas ESG, prêmio nacional promovido pelo Centro Brasil Design que alia de Design e Sustentabilidade.

Visitas Guiadas: Educação e Patrimônio Cultural

Além do aumento de interesse do público espontâneo em visitar a edificação, o ano de 2022 foi marcado pela ampliação das visitas mediadas e pelo retorno ao atendimento de grupos, escolas e universidades. Destaca-se o apoio a atividades realizadas pelas Secretaria Municipal e Educação, entre elas as atividades formativas de arte-educadores e a 13ª. Semana de Arte Cultura e Literatura sendo o Palacete um dos locais do evento.

Em junho, o palacete foi o local escolhido para os desenhos de quarenta integrantes dos Urban Sketchers, comunidade de formada por ilustradores, artistas, arquitetos entre outros que realizam uma atividade de desenho de observação por uma tarde no próprio local a ser retratado.

Para celebrar o Dia Nacional do Patrimônio Cultural foi promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/PR a palestra com o arquiteto Jefferson Navolar, responsável pelo restauro dos anos 80 no Palacete Leão Jr. A atividade realizada em agosto abordou diversos aspectos da revitalização dos bens patrimonializados e foi direcionada a estudantes e demais interessados da comunidade.

Publicações em destaque: incentivo à história e à arte

Duas publicações marcaram o início da participação do BRDE no âmbito Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Prefeitura de Curitiba. Em junho, o lançamento do livro Um lugar chamado COCACO, de autoria do jornalista e professor José Carlos Fernandes agitou a cena curitibana ao promover uma mesa-redonda com a presença do crítico de arte Fernando Bini e do artista Fernando Velloso.

Em dezembro, foi a vez do livro Sociabilidades Curitibanas, da pesquisadora Camila Jansen, com uma palestra que utilizou recursos de acessibilidade com tradução simultânea em libras. “Para a concessão de patrocínio no âmbito do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura via renúncia fiscal, da Prefeitura Municipal de Curitiba, buscamos projetos alinhados aos ODS [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU] e que tenham conexão com as atividades do Espaço Cultural BRDE”, explicou a gerente de planejamento do BRDE, Lisiane Maldaner Astarita de Limas.

Arte no Estágio e apoios institucionais:

No âmbito institucional, o ano foi marcado pelo lançamento do programa Arte no Estágio que contemplou visitas mediadas direcionadas aos estagiários e jovens aprendizes da agência do BRDE no Paraná. A equipe interna do BRDE e membros da comunidade também participaram do I Cine Palacete com sessões comentadas do filme “O Preço da Paz”, pelo produtor Mauricio Appel, e do documentário “Alto da Glória – fragmentos de uma história”, com a pesquisadora e socióloga Amélia Siêgel Correa. Outra iniciativa de parceria e apoio do BRDE, sediada no palacete, foi a “Semana Oficial de Luxemburgo”, promovida pelo Consulado Honorário de Luxemburgo no Paraná.

Serviço

Local: Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões

Av. João Gualberto, 570 – Alto da Glória – Curitiba – Paraná

De segunda a sexta, das 13h às 18h

Entrada gratuita

Agendamento pelo site: www.brde.com.br/palacete