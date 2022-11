Obra de Bia Nauiack (Crédito: Divulgação/Bia Nauiack)

A fotógrafa especializada em arquitetura, Bia Nauiack faz exposição artística de quadros, inspirada em flores e céus, procurando despertar através da arte da fotografia, o olhar e atenção para a delicadeza. A série “P.S.: Eu te amo”, uma das três expostas, explora a percepção do eu, do outro e do mundo. Nela, as fotografias do céu são retratadas com interferências bordadas à mão, com fios de seda, que despertam a atenção justamente para o que seria apagado em fotografias tradicionais. A exposição está aberta para visitação e em destaque na vitrine da Moldura Minuto Espaço Curitiba (R. Alferes Ângelo Sampaio, 2333 – Bigorrilho), de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, até o dia 16 de novembro, com entrada gratuita.

Bia Nauiack (Crédito: Divulgação/Daniel Katz)

A série “P.S.: Eu te amo”, com peças únicas, revela traços da imperfeição, evidenciando o cotidiano. “É um trabalho sentido nos defeitos que queremos apagar em nós e nos outros, assim como os fios de luz nas fotografias de arquitetura. Decidi “apagá-los” com fios de seda, criando pixels com os nós dos fios, deixando-os presente. Os fios foram escolhidos conforme a cor do céu, cada nozinho. Eles representam esse apagar e essa sombra que o nó faz com seu relevo, sobressaindo e cicatrizando”, observa.

A artista inspira as suas obras nos bordados e frivolitê de sua avó, os tricôs da sua mãe e nos crochês da sua tia avó. Além de ter referências de Van Gogh, Helene Binet, Burle Marx, Julius Shulman, Vívian Maier, Ludwig Mies van der Rohe e artistas florais como Nicole Land e outros.

Séries Esperança e Equilíbrio

“P.S.: Eu te amo” é a obra que inspirou a autora para a criação de outras duas séries, “Esperança” e “Equilíbrio”, que também estão expostas na Moldura Minuto. Com fotos autorais, a série “Esperança” de Bia Nauiack, que surgiu em meio a pandemia, retrata a espera de coisas boas. “Quando estamos em momento de espera, nos faz contemplar, desejar, planejar para se permitir realizar. Neste trabalho, eu trago fotos que expressam esse sentimento, com flores e ramos que surgem de forma sutil, saindo da opacidade e ganhando a vivacidade das cores. Ela revela a delicadeza através das flores, trazendo uma mistura de desejos, confiança e esperança na realização de coisas boas”, comenta.

Nas obras da série “equilíbrio”, a autora apresenta por meio da fotografia autoral o equilíbrio da alma, mantendo calma e harmonia. “Nas imagens, os caules que sustentam e alimentam a beleza da flor representam a corda que equilibra a vida. A composição Equilíbrio contempla flores representativas deste estado, trazendo a simbologia da harmonia ou do balanço harmônico e da temperança. A delicadeza das flores revela o equilíbrio entre luz e sombra, seguindo a caminhada do sol, buscando sua luz, em harmonia”.

A exposição está aberta para a visitação em horário comercial ou pode ser agendada para ser guiada pela autora através do instagram @bianauiack . Os visitantes também podem optar pela compra das obras diretamente na galeria.

Sobre Bia Nauiack

Maria Beatriz Nauiack Postal conhecida como Bia Nauiack é formada em Arquiteta e Urbanista, com pós-graduação tendo como tema Gestalt. Ela atua exclusivamente como fotógrafa especialista em Arquitetura e Gastronomia, além de produzir vídeos com estes temas.

É apaixonada pela estética das coisas e dos espaços. Ela utiliza a linguagem fotográfica como suporte para potencializar os valores dos projetos e pratos ajudando os contratantes na melhor narrativa visual para seus objetivos

Exposição de Bia Nauiack na Moldura Minuto Espaço Curitiba

Local: Moldura Minuto Espaço Curitiba (R. Alferes Ângelo Sampaio, 2333 – Bigorrilho – Curitiba – Paraná)

Período: Exposição aberta até o dia 16 de novembro

Horário: segunda a sexta, das 9h às 18, e aos sábados, das 9h às 13h

Informações: instagram @bianauiack