Midori Kobiyama

A exposição “Recortes de Um Lugar”, da artista paranaense Mazé Mendes, pode ser vista até domingo (27) no Museu Oscar Niemeyer (MON). A mostra ocupa a Sala 7 e a curadoria é de Rosemeire Odahara Graça.

São apresentadas pinturas da produção recente de Mazé Mendes, bem como fotografias e documentos. As obras permitem ao visitante estabelecer um diálogo entre trabalhos produzidos a partir de 2019 e o caminho criativo que a artista desenvolve desde o final da década de 1970.

Mazé Mendes é graduada pela Faculdade de Belas Artes do Paraná e pós-graduada em Arte-Educação pela Faculdade de Artes do Paraná. Tem participado ativamente de vários certames artísticos desde o final dos anos 1970, com centenas de exposições coletivas e individuais no Brasil e no Exterior.

Suas obras fazem parte de acervos institucionais e privados, entre eles: Museu Oscar Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC), Museu Municipal de Arte (MuMA), Museu da Universidade Federal do Paraná (MusA-UFPR), Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), Museu da Gravura Cidade de Curitiba, Museu Universitário PUCPR e acervo da Embap/Unespar.

Serviço:

Exposição “Recortes de Um Lugar”, de Mazé Mendes

Até domingo (27 de novembro)

Sala 7

Mais informações em Museu Oscar Niemeyer