Por meio da união das áreas de curadoria inclusiva, design vernacular, poesia e artes plásticas, a exposição “Além da Margem” busca explorar os cinco sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. A mostra, que está na Biblioteca Central da Universidade Positivo (UP) até o dia 16 de dezembro, tem a curadoria de Jaqueline Jerônima Silva e Letícia Wolf, e conta com dois artistas convidados: Roberto da Silveira de Moraes e Célio Barbosa dos Santos.

De acordo com Letícia Wolf, o design vernacular é uma manifestação cultural do Brasil, que surge pela necessidade das classes mais vulneráveis de divulgar serviços como fachadas, produtos etc. “O vernacular é uma arte predominantemente artesanal, por isso existe uma grande variedade de fontes vernaculares”, explica. O objetivo, segundo ela, é aproximar essa manifestação cultural de deficientes visuais. “Eles nem sempre são contemplados. Então, desenvolvemos quadros com letras impressas em 3D, para que os usuários possam interagir com essas peças e enxergá-las de uma forma acessível para a realidade deles”, conta.

Segundo Jaqueline Jerônima Silva, a curadoria inclusiva aliada ao design vernacular torna possível a exposição e a inclusão de deficientes visuais. “Queremos que os nossos visitantes admirem a exposição de uma maneira diferente e mais próxima: que eles fechem os olhos, façam uma imersão, se conectem ao mais profundo dos seus âmagos, fazendo uma viagem interior, além da margem. Permitam-se conectar”, convida Jaqueline.

Jaqueline é formada em Biblioteconomia e Documentação pela UFG – Universidade Federal de Goiás, especialista em História Social e Comunicação e Cultura. Executou a curadoria do Projeto Arte na Biblioteca, de 2015 até 2019. Já Letícia Wolf é formada em Design de Programação Visual pela UNIVILLE- Universidade da Região de Joinville e especialista em Comunicação e Cultura. Desenvolveu projetos de marketing, branding e social media e atualmente atua como Product Designer.

A mostra faz parte das atrações anunciadas pela Biblioteca Central da Universidade Positivo em 2022, ano em que comemora o 20.° aniversário com uma programação especial, realizada pela UP Experience. A exibição acontece entre os dias 21 de outubro e 16 de dezembro e está aberta ao público, no campus Ecoville, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados, das 8h às 13h. A entrada é gratuita.

Serviço

Exposição Inclusiva Além da Margem

Onde: Biblioteca Central da Universidade Positivo – Subsolo 1 (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 – Ecoville)

Quando: de 21 de outubro a 16 de dezembro de 2022

De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h

Sábados, das 8h às 13h

Entrada gratuita

Informações: www.upx.art.br e @upexperiencebr