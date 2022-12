Exposição “Poty, Entre Dois Mundos”. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

A abertura da instalação “Coleção à brasileira: uma visita à colecionadora-diarista”, fruto do II Edital de Ocupação do Espaço Vitrine, do artista Everton Leite,no dia 16, no Museu Paranaense, encerrou os lançamentos de novas exposições nos museus do estado na capital.

Mas as instituições estão repletas de mostras que são excelentes opções para um passeio cultural de férias dos curitibanos.

