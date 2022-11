Os advogados Melina Fachin e Rodrigo Kanayama entregaram hoje em Chicago, a tradução do livro “Ethos Constitucional: Igualdade para o bem-comum” para o autor, o professor Alexander Tsesis

Os advogados Melina Fachin e Rodrigo Kanayama entregaram hoje em Chicago, a tradução do livro “Ethos Constitucional: Igualdade para o bem-comum” para o autor, o professor Alexander Tsesis. O encontro foi na Loyola Law School.

Os dois advogados fizeram a coordenação da tradução da obra para o português. “Embora os modelos constitucionais norte-americano e brasileiro sejam muitos diferentes, o excelente trabalho do professor Tsesis nos leva a refletir sobre a busca do nosso próprio ethos constitucional. Isto se mostra fundamental em tempos que a resiliência constitucional brasileira é colocada à prova diuturnamente”, comentou Melina.

“O lançamento da tradução da obra do professor Alexander Tsesis é oportuno. Sua obra tem profunda relevância para o Direito Constitucional e demonstra o respeito à Constituição, sempre em busca do bem comum. Muito temos a aprender com as lições de Tsesis sobre a Constituição dos Estados Unidos”, completou Kanayama.

“O empoderamento de uma agenda pluralista no Brasil faz parte de um processo de transição da ditadura para a democracia. As palavras da Constituição fornecem a essência nacional que deve impedir o país de retroceder a um passado autoritário. O desenvolvimento constitucional deve ser direcional para o funcionamento institucional, o controle dos tribunais e a promulgação de leis que buscam incorporar vozes divergentes sem invadir os direitos e valores incorporados às garantias de 1988 de bens comuns pessoais e comunitários”, afirmou Alexander Tsesis.