Fernanda Gomes

Artista com uma das carreiras mais marcantes na música brasileira, Fafá de Belém anuncia um show super especial em Curitiba. A apresentação acontecerá no dia 17 de março de 2023, às 21h, no Teatro Positivo. O primeiro lote dos ingressos já está à venda, a partir de R$ 60,00, via Disk Ingressos. O show na capital tem promoção da CULT! Produções e do Instituto Res Publica e será uma homenagem aos 330 anos de Curitiba.

A cantora já vendeu mais de 15 milhões de álbuns, entre Brasil e Portugal, e sempre cantou o que quis e gosta. Suas canções fizeram e fazem parte da vida dos brasileiros, seja em trilha sonora de novelas, seja nas rádios ou por intermédio de seus CDs e DVDs. O repertório do show é formado por esses principais sucessos da sua carreira, que já completou mais de 45 anos. O público poderá ouvir músicas como “Abandonada”, “Foi Assim”, “Nuvem de Lágrima”, “Vermelhou” e “Coração do Agreste” e “Filho da Bahia”.

Fafá se apresenta ao lado da banda completa (guitarra, baixo, bateria, piano, percussão e metais), que tocam suas músicas nos arranjos tradicionais.

SERVIÇO – Fafá de Belém, grandes sucessos

Data: 17 de março de 2023 (sexta-feira)

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: 21h

Ingressos: Os ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 520,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidas (os valores podem mudar sem aviso prévio, conforme lote vigente)

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Positivo.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega

Classificação: Livre

Realização: CULT! Produções e o Instituto Res Publica