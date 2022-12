Divulgação

“Harry Potter e a Câmara Secreta” completou 20 anos neste ano e a Rede UCI traz o filme de volta para sua programação. Os fãs de uma das franquias de maior sucesso do cinema vão poder matar a saudade de curtir as aventuras do bruxinho mais famoso do mundo nas telonas da UCI. As sessões acontecem no dia 27 de dezembro e os ingressos já estão à venda. Em Curitiba, as sessões acontecerão no UCI Palladium e no UCI Estação.

Baseado no livro de J.K. Rowling, bestseller mundial, “Harry Potter e a Câmara Secreta” traz a segunda parte da história de Harry (Daniel Radcliffe), que volta à Hogwarts e vive aventuras ainda mais emocionantes, sempre na companhia de seus melhores amigos Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson). Dessa vez, um mito antigo volta a ser assunto nos corredores da escola de magia e alunos começam a ser petrificados.

“Harry Potter e a Câmara Secreta” foi dirigido por Chris Columbus e arrecadou mais de 870 milhões de dólares. A franquia ganhou mais seis filmes e a história do bruxinho encerrou sua saga em 2011 com o lançamento de “Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2”.

Para mais informações sobre a compra de ingressos, valores e programação, acesse o site oficial da rede: https://www.ucicinemas.com.br. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm vantagens imperdíveis como o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão, filme da semana com preços promocionais, brindes exclusivos e upgrade na pipoca! Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site http://www.ucicinemas.com.br/Unique. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.

SERVIÇO:

Harry Potter e a Câmara Secreta

27 de dezembro de 2022

Informações sobre horários e valores estão disponíveis em www.ucicinemas.com.br