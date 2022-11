Kraw Penas/SECC

Toda sexta-feira, a Agência Estadual de Notícias reúne os principais destaques da programação das instituições culturais do Estado. Entre estreias, novidades e programações em cartaz, grande parte é de opções gratuitas e livres para todos os públicos.

CRIANÇAS NO TEATRO

O projeto Crianças no Teatro prossegue até segunda-feira (7), agora no Anfiteatro da UTFPR de Pato Branco. Crianças no Teatro é fruto de uma iniciativa da Secretaria Estadual da Comunicação Social e da Cultura, Superintendência-Geral da Cultura e PalcoParaná, com apoio da Audi do Brasil. O público-alvo é composto de alunos de 6 a 12 anos de escolas públicas. Todas as informações AQUI.

MUSEU OSCAR NIEMEYER

Arte para Maiores

A edição de novembro do programa Arte para Maiores do Museu Oscar Niemeyer (MON), destinado especialmente ao público com mais de 60 anos, terá visita mediada, oficina artística e videoconferência. As ações acontecerão nos dias 8 e 23 de novembro. No dia 8 (terça-feira), o colecionador e curador Fausto Godoy conduzirá uma visita mediada na exposição “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses”, que está com sua nova edição: “Colonialismo”. Em seguida, o Educativo fará uma oficina prática.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Sala Adalice Araújo

A partir de segunda-feira (7), o público poderá conferir a nova mostra do MAC Paraná, “Interferências”. Obras de arte contemporânea de grandes artistas paranaenses e brasileiros estarão reunidas nesta exposição, a partir de uma iniciativa inédita de curadoria coletiva. Ao total, são 12 curadores que trabalham na equipe do Museu e atuaram conjuntamente no conceito. “Interferências” estará montada na Sala Adalice Araújo, espaço gerido pelo MAC que fica no hall do edifício-sede da Superintendência-Geral da Cultura do Paraná. A entrada é gratuita de segunda a sexta.

Exposição “Pintura+Docência” integra comemorações da Semana Andersen

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Kalkbrenner – 91 anos de História

O Museu da Imagem e do Som recebe a partir do dia 10 de novembro (quinta) a exposição definitiva do fotógrafo Kalkbrenner, um dos grandes expoentes da arte fotográfica paranaense. “Kalkbrenner – 91 anos de História” reúne histórias e fotos de diferentes naturezas, que marcaram a carreira do fotógrafo. A curadoria é de Sergio Sade.

Curso de Preservação Audiovisual

Dias 8 e 9 de novembro, das 14h às 18h, o MIS promove curso gratuito e aberto ao público de Introdução à Preservação Audiovisual. Ministrado pelo cineasta e professor Fernando Severo, o curso garante a atribuição de certificado aos participantes. Para participar, basta clicar aqui e acessar o formulário de inscrição.

Quintas musicais

Professores e alunos de música da Unespar levam novamente na quinta-feira (10) seu som para a varanda do Museu da Imagem e do Som do Paraná. “Tons Vizinhos: Quintas Musicais” é uma parceria entre o MIS e a Unespar, que promove as apresentações de um projeto de extensão do curso de Música. É possível pedir certificado de participação, que pode contar como validação de horas complementares. As apresentações são gratuitas e acontecem às 18 horas.

Em iniciativa inédita, MAC Paraná promove curadoria coletiva na mostra “Interferências”

MUSEU CASA ALFREDO ANDERSEN

Pintura+Docência

Em comemoração à Semana Andersen 2022, período que celebra o aniversário de nascimento do artista Alfredo Andersen, o Museu Casa Alfredo Andersen promove neste sábado (5), às 10h, a abertura da exposição “Pintura+Docência”. Com curadoria de Marcelo Conrado, artista visual e professor da UFPR, a exposição é resultado de uma soma de narrativas, que se dão da figuração à abstração, das técnicas empregadas ao hibridismo da pintura na arte contemporânea, do museu à universidade e, principalmente, da pintura à docência.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

G2 leva espetáculo “La Cena” para Cascavel, Medianeira e Assis Chateaubriand

Inspirado em contos e personagens criados pelo escritor alemão E.T.A. Hoffmann (Quebra-Nozes & Camundongo Rei e o Homem de Areia); pelo britânico Neil Gaiman (autor de “Sandman”) e pelos Ballets Russes de Serguei Diaguilev, “La Cena”, que tem texto e direção de Cleide Piasecki, traz doses de humor e ironia que encantam espectadores de todas as idades. O espetáculo é uma produção do G2 Cia. de Dança. As apresentações acontecem dia 6, às 19h – Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel; dia 8, às 20h – CPC Arandurá, em Medianeira; e dia 10, às 20h – Teatro Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand (espetáculo acessível em libras e audiodescrição). Entrada Franca.

Eventos externos

Festival de Dança de Curitiba, nos dias 3, 4, 5 e 6 de novembro, no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Múltiplas sessões, conforme programação. Entrada gratuita.

Tango Fascinante, nos dias 5 e 6 de novembro, sábado às 20h e domingo às 19h. Teatro José Maria Santos. R$ 80.

Show da banda Blindagem – Ainda Mais Verde, dia 6 de novembro, às 19h, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Ingressos: Ticket Fácil.

Aquele que ouve a voz do coração, em 8, 9 e 10 de novembro, às 20h, no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Ingressos Disk ingressos.

Betta e Bifes 1, dias 10 a 13 e de 17 a 20, quinta a sábado, às 20h, e domingos às 19h. Teatro José Maria Santos. Entrada gratuita – sujeito a lotação.

MON divulga programação especial do Arte para Maiores de novembro

CANAL DA MÚSICA

Show com a cantora de jazz francesa Camille Bertault e trio, dia 10 (quinta-feira), às 19h30 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ

Hora do Conto

Contação de histórias com o grupo Era Uma Vez, seguida de atividade artística sobre o conteúdo apresentado. Sexta-feira (4), às 11h e 15h, e sábado (5), às 11h, na seção infantil.

Cine Inclusivo

Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: A Mulher Invisível (classificação 14 anos), Madagascar (classificação 12 anos) e Operação Babá (classificação 12 anos). Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985. Sexta-feira (4), das 8h30 às 18h, e sábado (5), das 8h30 às 13h, na seção Braille.

Flibi

Confira a programação até a próxima quinta-feira:

Dia 7, segunda-feira

Conferência de abertura: “A identidade dos povos indígenas no Brasil do século XXI”. O escritor roraimense Cristino Wapichana fala sobre o reconhecimento dos indígenas como parte integrante da sociedade brasileira e como alinhar tradição e contemporaneidade no mundo atual. Às 17h30, no hall térreo.

Mesa: “O Brasil da desesperança”. Sonhos despedaçados pela realidade brasileira são o assunto dos romancistas Lucas Lazzaretti e Tatiana Salem Levy, que discutem como a literatura e a filosofia pensam o abismo intelectual do país. Às 19h30, no auditório com mediação de Christian Schwartz.

Dia 8, terça-feira

Mesa: “Família e memória”. Vanessa Vascouto e Carlos Eduardo Pereira, vozes distintas na produção contemporânea, exploram as fronteiras entre criação e memória em seus enredos familiares de traumas e partidas. Às 17h30, no hall térreo, com mediação de Rodrigo Casarin.

Mesa: “Livros e séries”. Produções televisivas e cinematográficas que estão investindo cada vez mais em roteiros de qualidade apostam nos premiados escritores Jim Anotsu e Morgana Kretzmann, que debatem os pontos de contato e divergência entre a literatura e o cinema. Às 19h30, no auditório, com mediação de Ana Johann.

Dia 9, quarta-feira

Mesa: “Abaixo Dostoiévski”. O “cancelamento” de autores russos como parte dos protestos contra a guerra na Ucrânia é parte recorrente da história da recepção dessa literatura no exterior. Os tradutores Irineu Franco Perpétuo e Letícia Mei explicam como os russos enxergam o fenômeno e como escritores são mesclados na história política do país. Às 17h30, no hall térreo, com mediação de Yuri Al’Hanati.

Mesa: “Ficções e construções”. A celebrada autora Luci Collin discute, a partir de seu romance “Nossa Senhora D’Aqui”, como a linguagem literária ajuda a moldar nosso entendimento sobre noções como nação e identidade, abstratas se vistas de perto, e como elas norteiam a escrita contemporânea. Às 19h30, no auditório com mediação de Daniélle Carazzai.

Dia 10, quinta-feira

Mesa: “Costumes castigados”. A crítica bem-humorada à classe média coloca em evidência comportamentos hipócritas e retrógrados sob a pena do cartunista Bruno Maron, que discute como o humor desvela a comédia da vida privada. Mediação de Benett, às 17h30, no hall térreo.

Mesa: “Devassos no Paraíso”. João Silvério Trevisan, veterano da literatura LGBTQIAP+, fala sobre sua obra e os desafios que enfrentou ao longo de 45 anos de carreira como escritor e ativista dos direitos humanos. Às 19h30, no auditório, com mediação de Juliana Barbosa.

Oficinas

Criação poética

Por meio de uma série de atividades, o poeta londrinense Rodrigo Garcia Lopes oferece aos alunos experiências com a linguagem, tornando-os conscientes das palavras enquanto um meio poderoso de expressão e forma de conhecimento do mundo. Dias 7 e 8, das 14h às 15h30, no Coworking. Inscrições gratuitas pelo e-mail imprensa@bpp.pr.gov.br. 20 vagas.

Humor gráfico

Criador da série “Dinâmica de Bruto”, popular nas redes sociais, Bruno Maron apresenta um painel histórico e propõe uma genealogia que combina duas correntes distintas: a história do riso e a história do desenho. Dias 9 e 10, das 10h às 11h30, no Coworking. Inscrições gratuitas pelo e-mail imprensa@bpp.pr.gov.br. 20 vagas

Estão abertas as inscrições para a 17ª edição do projeto Uma Noite na Biblioteca

ENDEREÇOS:

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba

(41) 3350-4468 / 3350-4448

Museu Paranaense (MUPA)

Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba

(41) 3304-3300

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro, Curitiba

(41) 3232-9113

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba

(41) 3221-4951

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco, Curitiba

(41) 3222-8262

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR)

Funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer, Salas 8 e 9

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba

(41) 3323-5328 / 3222-5172

Sala Adalice Araújo

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro

Canal da Música – Grande Auditório

Rua Julio Perneta, 695 – Mercês, Curitiba

(41) 3331-7579

Centro Cultural Teatro Guaíra

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo s/n – Centro, Curitiba

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba

Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini Guaíra) – Rua Amintas de Barros s/n – Centro, Curitiba

Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba