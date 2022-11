Divulgação/Assessoria de Imprensa

A bola já está rolando oficialmente na Copa do Mundo do Catar e falta muito pouco para a estreia da seleção brasileira na competição. Para os curitibanos que não veem a hora de ver o Brasil em campo, neste ano, acompanhar a luta pelo tão sonhado hexa será ainda mais incrível. Propondo uma experiência diferenciada para torcer e compartilhar a emoção do evento esportivo mais esperado do ano, o Festival Ginga Brasil chega a Curitiba reunindo grandes nomes da música nacional com shows e ações especiais para os dias de jogos da seleção brasileira.

Em sua 3º edição e realizado simultaneamente em diversas capitais brasileiras, o Festival, chancelado pela FIFA, desembarca pela primeira vez na capital paranaense trazendo música, gastronomia e muita diversão para as transmissões oficiais das principais partidas. Com uma estrutura com mais de 2 mil m2 montada na Sociedade Hípica Paranaense, o evento contará com telões HD, bares e áreas exclusivas com ações especiais. No palco, artistas consagrados na cena nacional para embalar a torcida e criar uma imersão única com o clima dos estádios.

O Festival Ginga Brasil, que em Curitiba conta com produção da CWB Brasil, acontecerá nos três primeiros jogos do Brasil na fase dos grupos, nos dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro, e segue conforme o avanço da seleção canarinha na competição. O público curitibano também poderá acompanhar a emoção da grande final da Copa do Mundo, no dia 18 de dezembro, independente da participação da seleção brasileira.

Confira a programação completa:

24 de novembro – Brasil X Sérvia

Saulo Fernandes – Rafa Almeida – Baile do Pita – DJ Lemmy

28 de novembro – Brasil X Suíça

Menos é Mais – Vitor Fernandes – DJ Lemmy – DJ Hall

02 de dezembro – Brasil X Camarões

Fica Comigo – Lucas & Leonardo – Pagode BBB – DJ Lemmy

05 de dezembro – Oitavas de Final * pode sofrer alterações de acordo com a classificação da seleção brasileira

Bruninho & Davi – Locos DJs – Makinada – DJ Lemmy

13 de dezembro – Semi Final * pode sofrer alterações de acordo com a classificação da seleção brasileira

João Gomes – Juan Mansur – Pagode BBB – DJ Lemmy

16 de dezembro

Retrôzinho – Richard Teixeira – DJ MK

18 de dezembro – Final

Dennis DJ – João Mar – Makinada – DJ Lemmy – Repl4y

O Festival Ginga Brasil acontece entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro, na Sociedade Hípica Paranaense, com a transmissão ao vivo da Copa do Mundo 2022 e shows com artistas locais e nacionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse (www.ingresse.com). Mais informações nos perfis oficiais do evento (@ginga_oficial) e da CWB Brasil (@cwbbrasil) no Instagram.