Divulgação

Mostrar como a música é uma linguagem acessível a todos, que não exige nenhum conhecimento específico, apenas a vontade de se expressar. Este sentimento levou a musicista Andrezza Prodóssimo a criar o Baticum – Festival de Música Corporal de Curitiba, cuja primeira edição promove oficinas, shows, vivências e bate-papos em vários espaços culturais da cidade, entre os dias 19 e 27 de novembro.

Nesta primeira edição, o evento presta reverência a um dos pioneiros da música corporal no Brasil, o paulistano Fernando Barba, criador do Grupo Barbatuques, que faz a abertura do festival, no dia 19, com o show Barbatuquices, no Sesc da Esquina, às 18h. Entre os shows estão ainda as performances dos grupos FATO (24, às 20h, no Teatro Cleon Jacques), a Jam com professores do Festival (25, às 20h, no Teatro Cleon Jacques) e o Gumboot Dance Brasil, (26/11, às 20h, no Canal da Música), celebrando o mês da Consciência Negra. Para estas atrações o ingresso é R$15 e R$7,50 (meia entrada) e estão à venda no Sympla.

Leia mais no Barulho Curitiba