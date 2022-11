Divulgação

Grupo Fato, Baticum Session e uma celebração da cultura afro com o Gumboot Dance encerrando em grande estilo a primeira edição do Baticum – Festival de Música Corporal de Curitiba, que segue até o próximo domingo (27).

Quem abre a semana é o paranaense Grupo Fato, na quinta-feira (24) às 20h no Cleon Jacques. Também no Cleon, o revitalizado teatro do Parque São Lourenço, acontece o Show dos Professores, com a participação da turma que está ministrando as oficinas, todos eles referência em música corporal. Na noite de sábado (26), o Canal da Música (Júlio Perneta, 695) recebe o belo show do Gumboot Dance Brasil, festejando toda a riqueza e alegria contagiante da cultura afro.

