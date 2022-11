Divulgação

Os fãs da cultura da América Latina poderão curtir uma programação especial neste final de semana. Isso porque o projeto Vale da Música, na Ópera de Arame, programou dois dias de muita latinidade. Entre as atrações, muita música instrumental latina no palco flutuante, apresentações de flamenco no deck com o pessoal da Companhia Aire Flamenco e pra completar, double de drinks latinos no Restaurante Ópera Arte. O projeto Vale da Música é um festival permanente de música instrumental apresentado pelo Bradesco e com realização da Futura Fonte em parceria com a DC Set Group.

Para os amantes da música latina, quem estará executando o melhor do instrumental latino serão o pessoal da Curandero, especializados em jazz latino e música caribenha, que promete muito bolero, rumba cubana, cha-cha-cha, guajira, entre outros. Ainda, o grupo Bambucos vai trazer música colombiana com os típicos pasillos, valsas e bambucos. O Santa Elena vai trazer a sonoridade da Venezuela num repertório que oferece o tambor de San Millán, as gaitas de fole de Tambora, forro, o merengue venezuelano, samba, valsa, entre outros ritmos que mesclam as culturas. Também o pessoal do grupo Brasileño vai mostrar a pesquisa que realizam baseado na cúmbia psicodélica das décadas de 1960 e 1970 enraizada na região amazônica peruana.

Aqueles que gostam de curtir um som tomando bons drinks, o restaurante que atende no local vai oferecer double de mojito, cuba libre e caipirinha pra entrar na brincadeira.

Serviço:

Valor para entrada no Vale da Música: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto. Às quartas-feiras, moradores de Curitiba que comprovarem residência têm entrada gratuita (exceto feriados).

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches.

Mais informações sobre as apresentações: @festivalvaledamusica

Bradesco e a cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. Além do Teatro Bradesco, o banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do País, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte. São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros.

No fim de 2020, o banco lançou o Bradesco Cultura, plataforma digital que reúne conteúdo relacionado a estas iniciativas culturais que contam com o patrocínio da instituição, divididas em cinco pilares: Artes Visuais, Concertos, Entretenimento, Eventos Regionais e Teatros e Musicais.

Sobre a Futura Fonte

Proponente do Vale da Música, a Futura Fonte é especializada em iniciativas que fazem da cultura um instrumento de formação e valorização do indivíduo. O grupo realiza eventos e também atua de forma constante na promoção de ações de responsabilidade social conectadas à música, como a associação com a ONG internacional Playing For Change. No Parque das Pedreiras é um dos parceiros da DC Set Eventos na realização de eventos culturais no complexo.

Sobre a DC Set Group

Fundada em 1979, a DC Set Group reúne empresas e iniciativas ligadas à cultura e esporte em oito verticais de negócio. O grupo atua como um hub de inovação em entretenimento, sendo uma das pioneiras em gestão de talentos, festivais de música e shows internacionais, além da realização de exposições e espetáculos artísticos; palestras e conferências; gestão de espaços; produção de conteúdo e organização de ligas e competições esportivas.