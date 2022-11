Cido Marques

A Gibiteca de Curitiba, que completou 40 anos em outubro passado, está no Confins do Universo, mais famoso podcast do país sobre mundo dos quadrinhos, cinema, televisão e cultura pop. O episódio 166 – Gibiteca é tudo de bom! foi ao ar nas principais plataformas nesta sexta-feira (4/11).

Apresentado pelo jornalista Sidney Gusman, especializado em quadrinhos e Samir Naliato, criador do site Universo HQ, um dos portais mais importantes no tema, o episódio de 1h37 de duração teve como tema central as Gibitecas do Brasil.

O coordenador da Gibiteca de Curitiba, Fulvio Pacheco, participou do bate-papo com representantes de outras três gibitecas brasileiras, como Hugo Abud, representante da Gibiteca Henfil, localizada em São Paulo, a maior do país. A segunda maior é de Curitiba.

Outros convidados do programa foram Narayana Fida Mamede, que trabalha desde 2010 na Gibiteca Municipal Marcel Rodrigues Paes, em Santos (SP), e Alemberg Quindins, representando a Fundação Casa Grande, de Nova Olinda (CE).

Durante o podcast os convidados conversaram um pouco sobre como nasceu cada uma das gibitecas, discorrem sobre as diferenças entre os espaços, o processo técnico envolvido para criar uma gibiteca, qual o relacionamento com as editoras e autores, como se formam os acervos, os problemas que a esses locais passam e muito mais.

O podcast pode ser ouvido no Spotfy, Deezer, Google Podcasts e Itunes, na página do Confins do Universo.