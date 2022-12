Reprodução

O Google divulgou a retrospectiva com o TOP 5 de maiores buscas em 2022, dividida em oito categorias, Músicas (Letra), Séries, Podcasts, Makes, Destinos, Esportistas, Filmes e Coreografias. Os cantores Giulia Be e Xamã são destaque na lista.

O filme ‘Depois do Universo’, que conta a história de Nina, uma garota que luta contra o Lúpus e marcou a estreia de Giulia Be como atriz, foi lançado em outubro deste ano. O longa ficou 1 mês no top 10 da Netflix e é destaque no TOP 5 do Google na categoria Filmes, ficando em terceiro lugar.

Vale ressaltar que Giulia divulgou recentemente seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “Disco Voador”, que embarca em uma jornada através das estrelas, tempo, amor e espaço, encontrando a cantora em diferentes pontos do seu multiverso. O projeto traz estética alienígena, interplanetária e com diversas referências à numerologia e aos astros.

O hit ‘Malvadão 3’ do rapper Xamã, que foi a segunda música mais ouvida do ano no Spotify, também é destaque entre os mais buscados de 2022 do Google. Na categoria Coreografias, o grande sucesso do cantor ficou em terceiro lugar. Esse ano também, em parceria com Vulgo FK, o artista lançou ‘Puto de Luxo’, música autoral que abre caminho para a chegada do EP ‘OURO — O Último Romântico Online’ e marca a parceria por obras com a Sony Music Brasil.