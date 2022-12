Matheus Triaquim

A dupla Gustavo Toledo e Gabriel, uma das maiores revelações da atualidade, registrará um momento importante da carreira no dia 15 de dezembro, na Rodeo Bar (BR-116, 4100 – Bacacheri), tradicional casa sertaneja na capital paranaense, a partir das 22horas. Nesta data será realizada a gravação do DVD Ciclos, que representa a evolução artística da dupla, que vem conquistando uma legião de fãs cada vez maior com uma impressionante sequência de singles de imenso sucesso.

Para esta noite tão especial, Gustavo Toledo e Gabriel receberão convidados mais que especiais, como Guilherme e Benuto e também Lucas Lucco, com quem trabalharam juntos no hit “Open Prazer”, de 2019, faixa que ficou entre as mais tocadas em rádios do Paraná e Santa Catarina por meses a fio.

O projeto surgiu inicialmente com a preparação para a gravação de um single, mas a ideia do DVD tomou forma por uma junção de vários fatores: “Fomos à Goiânia no início do ano conhecer um produtor musical, e nossa ideia era gravar uma música. Gostamos tanto do trabalho e da vibe do estúdio que voltamos decididos a gravar um EP de seis faixas. Foram cerca de oito meses para fechar estas músicas. Fomos muito criteriosos com a escolha do repertório. Só que, em questão de um mês, recebemos mais três músicas, que não tinha como não gravarmos. Então decidimos ampliar a estrutura, fazermos estas nove músicas e gravar um segundo DVD”, explica Gustavo Toledo.

Em relação ao conceito desse novo e importante projeto, ele adiciona: “Vínhamos observando uma necessidade de passar para as nossas músicas o amadurecimento destes últimos anos. Nosso último DVD foi em 2018. De lá para cá, mudamos muito, não só fisicamente, mas realmente amadurecemos em nossas músicas e nossa linguagem. Precisamos transportar isto tudo para nossas músicas. O conceito deste DVD é sobre amadurecimento, evolução, e tenho certeza que as ficará muito nítido para toda a galera essa nossa nova fase. Por isto o título é Ciclos”. A produção musical ficará a cargo de Felipe Arna (Guilherme e Benuto, Hugo e Guilherme), e o apresentador oficial será Renato Sertanejeiro.

Sobre os convidados especiais: “A dupla Guilherme e Benuto, os primeiros que anunciamos a participação, nós ainda não conhecemos pessoalmente. Somos muito fãs e acompanhamos o trabalho deles, estão sempre nas playlists em nossos churrascos e no repertório dos nossos shows. Eles abraçaram o projeto e estão acreditando nisto junto com a gente”, conta Gustavo. “O Lucas Lucco conhecemos há bastante tempo, acompanhamos os shows e ele sempre nos recebe muito bem no camarim. Nós já gravamos uma música juntos. Ele é um cara que sempre se colocou a disposição para ajudar, então não tinha como escrevermos este novo capítulo sem a participação dele. O convite foi aceito na hora! Tenho certeza que vai ser muito top”.

Esta nova etapa da carreira de Gustavo Toledo e Gabriel traz um resgate das origens da dupla, porém sem perder o apelo junto ao público. Disto se trata o amadurecimento do trabalho dos artistas: “A gente vem de um sertanejo numa linha muito mais pop, com elementos diferentes que de certa forma até destoavam do mercado sertanejo. Foi uma fase muito massa esta que vivemos, mas sentimos a necessidade de mudar isto e trazer ao repertório mais para nossas raízes, nossas origens. É um sertanejo que não deixa de ser moderno, mas carrega mais da nossa história”, finaliza.

Carreira

Os irmãos Gustavo Boeff Wilhelms (30) e Gabriel Boeff Wilhelms (24) atuam como dupla oficialmente há treze anos, entretanto, a parceria e afinidade musical vem de muito antes disto, pela influência dos pais. A família, desde que os artistas eram pequenos, frequentava CTGs, e eles tomaram gosto pela música. Gustavo sempre chamou atenção pela voz e presença de palco, enquanto Gabriel mostrava destreza com a sanfona, um dos diversos instrumentos que hoje utiliza em shows e gravações.

Desde o começo da carreira, a dupla sempre mostrou profissionalismo e determinação, na busca pela qualidade musical e técnica em cada quesito. No primeiro registro ao vivo, #DVDGTG, além de cuidarem da escolha do repertório e arranjos, se envolveram diretamente na pré-produção do DVD. O resultado foi um material que registrou aquele momento da carreira de Gustavo Toledo e Gabriel.

Agora, prontos para mais uma gravação ao vivo, a dupla pretende eternizar em vídeo uma nova etapa da carreira, resultado de anos de trabalho que levou a um amadurecimento pessoal e musical bastante evidente. Chegou a hora de mais um ciclo ser iniciado.

Com um trabalho consistente nas redes sociais, Gustavo Toledo e Gabriel tem mais de 200 mil inscritos no YouTube, onde acumulam mais de 45 milhões de visualizações. No Instagram, somam mais de 110 mil seguidores, sempre com grande engajamento nas constantes publicações.

Ingressos

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia-entrada) + taxa adm. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. Ingresso Social – doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs). É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada da casa.

Serviço:

Gustavo Toledo e Gabriel – Gravação do DVD Ciclos

Quando: 15 de dezembro de 2022 (quinta-feira)

Local: Rodeo Bar (BR-116, 4100 – Bacacheri)

Horário: Abertura da casa: 20h / Início do show: 22h

Classificação indicativa: 18 anos