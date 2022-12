Josianne Ritz

O show de Harry Styles na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, na noite deste sábado (10), faz tremer a pedreira com milhares de fãs presentes. O espetáculo faz parte da turnê Love on Tour, que no Brasil passa também por São Paulo e Rio de Janeiro.

É a terceira vez de Harry Styles vem ao Brasil. Ele esteve em 2018 com a turnê do seu primeiro álbum solo e em 2014 com a banda One Direction.

E ver o cantor provocou até mesmo fila e acampamento montado dias antes do show. Na tarde de quinta-feira (8), por exemplo, havia 38 barracas no local e a expectativa era que o número ainda aumentasse. Tem gente, inclusive, que já estava há mais de um mês acampada no local.

Os fãs também logo postaram fotos do show nas redes sociais e a playlist. Veja o que ele cantou e a galeria de fotos dos internautas

Redes sociais