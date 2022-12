Neni Glock

Desde final de outubro, o multi-instrumentista e compositor curitibano Hélio Brandão, personagem central da música instrumental paranaense, anuncia em suas redes sociais a chegada de um novo trabalho. Ao lado de André Mehmari (piano), Neymar Dias (contrabaixo) e Sérgio Reze (bateria), Hélio Brandão grava seu sétimo disco – primeiro gravado ao vivo -, no palco do Teatro Guairinha dias 8 e 9 de dezembro às 20h30.

Choro, frevo, baião e toada são algumas das matizes rítmicas exploradas no repertório, inteiramente escrito por André Mehmari para o encontro, com exceção da obra “Roda Gigante” de Hélio, dedicada ao músico Mário Senise. A fusão de gêneros musicais brasileiros com a música de improviso é um dos pontos em comum entre Hélio Brandão e André Mehmari, ambos com trânsito livre entre o jazz, a MPB e a música de concerto. “O projeto prima por uma lírica genuína brasileira e um resgate de matrizes culturais muito poderosas, ancestrais, que nos explicam e nos justificam” comenta André Mehmari.

Aos 64 anos, 50 de carreira ininterrupta, Hélio Brandão se consagra como um dos mais importantes músicos de Curitiba. Seja pela atuação junto à Camerata Antiqua de Curitiba, fundada no quintal da residência da sua família no bairro das Mercês, na direção dos primeiros anos da Oficina de Música de Curitiba ou pelos trabalhos com seu sexteto, Hélio Brandão é nome presente na história da música da cidade. Em 2022, sua atuação foi celebrada em diversos festivais de jazz, como o Blues Jazz Festival (julho/2022) e o Antonina Blues Jazz Festival (junho/2022), além da participação como solista da Orquestra à Base de Sopro de Curitiba (concerto em homenagem a Airto Moreira e Flora Purim) e a retomada das noites de jazz no Wonka Bar, ponto de encontro de músicos nacionais e internacionais na capital.

Realizado através da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba, o projeto “Hélio Brandão convida André Mehmari” contempla também atividades pedagógicas junto à Escola de Música e Belas Artes (UNESPAR) e abre espaço ao trabalho artístico realizado pelo músico e professor Luiz Amorim, que criou um conjunto vocal – o Grupo vocal Inclusivo -, no Instituto de Cegos de Curitiba.

Confira a programação completa das atividades:

– Dia 6 de dezembro às 20h30

Masterclass “Novos Caminhos da Música Brasileira” com Hélio Brandão, André Mehmari, Neymar Dias e Sérgio Reze

Auditório Mário Schoemberger/ EMBAP (Unespar)

Rua Barão do Rio Branco, 370

Entrada gratuita

– Dias 8 e 9 de dezembro às 20h30

Show “Hélio Brandão convida André Mehmari Trio”

Teatro Guairinha

Rua XV de novembro, s/n

Ingressos a partir de R$ 7,50

Ingressos antecipados em: www.ticketfacil.com.br/eventos/cctg-helio-brandao-convida-andre-mehmari-trio.aspx

*É recomendado o uso de máscaras