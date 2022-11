A capa do novo livro de Carneiro Neto (Crédito: Divulgação)

Um restaurante que foi ponto de encontro de personagens da política, do poder judiciário, do esporte, das artes e do meio empresarial é a inspiração do oitavo livro do jornalista Carneiro Neto. Com o bom humor que foi uma das marcas do estabelecimento inaugurado no Passeio Público em 1957, “Lá no Pasquale” é recheado de casos pitorescos que incluem também ilustres visitantes, como o compositor Dorival Caymmi. A sessão de autógrafos acontece nesta terça-feira (29), a partir de 17h, na Livraria da Vila, no shopping Pátio Batel.

Muitas das histórias contadas por Carneiro não foram vividas no restaurante do italiano Giovanni Di Pasquale, o João de Pasquale, mas foram ali contadas. Uma delas envolve David Nasser, repórter da revista O Cruzeiro, e o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. O jornalista perguntou ao político quantas horas durava o voo do Rio de Janeiro para Curitiba. Resposta de Bento: “Em horas eu não sei dizer com precisão, mas, em doses de uísque, são quatro doses”.

Outro político cujo folclore que alimenta este livro de Carneiro Neto é Anibal Khury, que foi presidente do Athletico e da Assembleia Legislativa do Paraná. Fazendo um teste de popularidade, Khury quis saber se um feirante o reconhecia. “Claro, você é o Buda, presidente do Furacão!”, disse o comerciante.

Sobre o autor

Jornalista, publicitário e advogado, Antônio Carlos Carneiro Neto é paranaense de Wenceslau Braz, tem 74 anos de idade e 59 de atuação como cronista esportivo. Seu trabalho pode ser acompanhado na Rádio CBN Curitiba e no site da Gazeta do Povo.

Livros anteriores: Atletiba – A Paixão das Multidões; Evangelino Neves – O Campeoníssimo, (ambos em parceria com Vinicius Coelho); Jogo Limpo; O Voo Certo – A História do Paraná Clube; Efabulativos do Futebol; Hélio Alves – O Feiticeiro; É Disso Que o Povo Gosta.

SERVIÇO:

Livro “Lá no Pasquale’, de Carneiro Neto

Lançamento: Livraria da Vila (Pátio Batel), terça-feira (29), entre 17h e 22h

Preço do livro: R$ 40.