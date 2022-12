Foto: Divulgação

Após o sucesso do show “O pior ano da minha vida” realizado no Teatro Positivo no mês passado, o humorista Jonathan Nemer volta a Curitiba no próximo dia 15 de dezembro com o stand up “O último especial de Natal”. O espetáculo acontece no palco do Teatro Marista, às 21h, e abordará de forma descontraída tudo o que acontece no Natal, na tradicional ceia com a família e agregados. “Natal é gostoso porque envolve família, comidas e presentes. Mas também pode ser terrível exatamente pelo mesmo motivo: família, comidas e presentes. O público vai se identificar com as situações que vamos mostrar no show e rir muito delas”, adianta Nemer

Com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Nemer ganhou destaque por seus vídeos publicados na internet, que já somam mais de 1 bilhão de visualizações. Essa exposição o levou a participar de programas de renome nacional, como The Noite com Danilo Gentili, Encontro com Fátima Bernardes, Jornal Nacional, Profissão Repórter, Domingo Legal, Programa do Ratinho, Programa da Eliana, entre outros. Os ingressos já estão à venda exclusivamente pelo site www.jonathannemer.com.br.

Serviço

Show Jonathan Nemer – “O último especial da Natal”

Data: 15/12/2022 (quinta-feira)

Hora: 21h00

Local: Teatro Marista

Endereço: Rua Prof. Joaquim de Matos Barreto, 98 – São Lourenço, Curitiba – PR

Ingressos: https://www.jonathannemer.com.br/

Censura Livre