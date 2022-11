A banda britânica Arctic Monkeys se apresenta na noite desta terça (8) na Pedreira Paulo Leminski em Curitiba (PR).

Curitiba teve mais uma noite fria nesta terça-feira (9), com a temperatura variante entre 12 e 14ºC, das 19 horas até a meia-noite. Mas em pelo menos um local da cidade não foi possível sentir o frio: foi na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, onde a banda britânica Arctic Monkeys se apresentou por volta de 21 horas, num show que teve ainda a participação do grupo Interpol como convidado especial abrindo mais uma noite de rock na capital paranaense.

De volta ao Brasil após três anos, os britânicos já haviam feito apresentações memoráveis nos últimos dias no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, como a principal atração do Primavera Sound. Os shows em território carioca e paulista, inclusive, foram um prenúncio do que os curitibanos poderiam aguardar da apresentação da icônica banda de indie rock, formada por Alex Turner (vocalista e guitarra), Jamie Cook (guitarra e teclado), Nick O’Malley (baixo e backing vocal) e Matt Helders (bateria e backing vocal).









Em turnê mundial para divulgar seu sétimo e mais recente álbum de estúdio, “The Car”, lançado em 21 de outubro deste ano, a banda trouxe um repertório democrático, reunindo sucessos antigos (como “Brianstorm” e “From the Ritz to the Rubble”) com canções novas (como “There’d Better Be a Mirrorball” e “Body Paint”). Nada melhor para que os fãs matassem a saudade, já que a primeira (e até então única apresentação) do grupo na terra do pinhão havia sido em 2007, dentro do Tim Festival).

Antes da apresentação do Arctic Monkeys, contudo, coube ao trio nova-iorquino do Interpol, que está celebrando 20 anos desde o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio (“Turn on the Bright Lights”), começar a esquentar a noite curitibana, subindo ao palco por volta de 20 horas. Assim como o Arctic Monkeys, os estadunidenses trouxeram no repertório tanto músicas já conhecidas como canções novas, do álbum “The Other Side of Make-Believe”, lançado em julho deste ano.

A grande expectativa do público, contudo, era pelos britânicos do Arctic Monkeys, que começaram a se apresentar por volta de 21h30 e não decepcionaram.

Eles são o único grupo a ganhar três vezes o prêmio de Melhor Grupo Britânico e Álbum Britânico do Ano no The Brits. A banda também já ganhou 7 prêmios Brit de 9 indicações desde seu álbum de estreia em 2006. Outras conquistas incluem um prêmio Ivor Novello, um Mercury Music Prize, 20 prêmios NME, 5 prêmios Q e 3 indicações ao Grammy.

Com vendas globais de álbuns de mais de 25 milhões e uma base de fãs digital de mais de 30 milhões de seguidores, a música da banda foi transmitida mais de 9 bilhões de vezes até hoje, acumulando uma média de 6,5 milhões de streams todos os dias. Seu lendário single ‘Do I Wanna Know’ foi transmitido 1 bilhão de vezes sozinho.