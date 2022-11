(SMCS)

A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas e o Museu de Arte Sacra (Masac), da Arquidiocese de Curitiba, serão revitalizadas. Ambas são construções históricas do bairro São Francisco e Unidades de Interesse Especial de Preservação.

Nesta sexta-feira (4/11), o prefeito Rafael Greca e o arcebispo de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo, assinaram o termo de incentivo para a execução das obras de restauração, na sede do Palácio 29 de Março.

As obras serão viabilizadas por meio de cotas de potencial construtivo da Prefeitura de Curitiba.

O prefeito Rafael Greca comemorou a retomada do processo de revitalização.

“A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas e o seu Museu de Arte Sacra são muito importantes para a história de Curitiba. Agora que a pandemia passou, damos início a esse restauro tão significativo para a sagrada memória da cidade”, destacou Greca.

Patrimônio histórico

O conjunto composto por Igreja e Museu é tombado pelo Patrimônio do Estado do Paraná desde 1966, sendo Unidade de Interesse Especial de Preservação do município desde 2019.

A primeira etapa da obra contempla o restauro do Museu de Arte Sacra, com previsão de entrega em outubro de 2023. O trabalho de restauro e revitalização da Igreja e do Museu, no setor histórico de Curitiba, será acompanhado pela equipe de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippuc).

Arte sacra

Greca mostrou uma catalogo com as obras do Museu de Arte Sacra, que conta com um acervo de mais de 1,5 mil peças.

“Estas obras são a expressão da experiência religiosa através dos tempos em busca de Deus. A arquidiocese tem um grande futuro porque tem entre os seus alguém que se preocupa em preservar e manter este legado”, disse o arcebispo.

Pelo projeto apresentado, o museu terá elementos contemporâneos e novo mobiliário para expor ao público o acervo de peças sacras – imagens de santos e santas, relíquias, vestes litúrgicas e outros elementos.

Presenças

Participaram do encontro o secretário do Governo Municipal e presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur; os secretários Cristiano Holtz (Planejamento e Finanças) e Júlio Mazza (Urbanismo); a procuradora-geral do Município, Vanessa Volpi; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Ana Cristina de Castro; o diretor de Patrimônio Cultural da FCC, Gabriel Serratto Paris; o administrador da Arquidiocese de Curitiba, Sílvio Raulff Wunsch; padre Antônio Silveira de Lima; a advogada da Mitra da Arquidiocese de Curitiba, Cynthia Glowacki Ferreira; e o arquiteto responsável pelo projeto, Tobias Bonk Machado.

Através dos tempos

A Igreja da Ordem, como é conhecida, fica na esquina das ruas Claudino dos Santos com Mateus Leme, no Centro Histórico, e é o mais antigo templo católico de Curitiba. A paróquia teve origem na Igreja Nossa Senhora do Terço, que foi construída por imigrantes portugueses em 1737. Foi sede de um convento franciscano (1752-1783).

Depois de ter sofrido um desabamento, na primeira metade do século 19, foi submetida a um completo processo de restauração em 1880 para a visita do imperador Dom Pedro II. Três anos depois, ganhou torre e sinos.

A última restauração data de 1980 e foi concluída em dois anos. Em seguida, em 1981, a área anexa à igreja deu espaço ao Museu de Arte Sacra.