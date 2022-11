Vista aérea do Palacete dos Leões. Foto de Guilherme Pupo

Com a finalidade de que mais artistas possam ter a oportunidade de participar da II Mostra Visões da Arte, a Academia de Cultura de Curitiba (ACCUR) e a Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP/PR) prolongaram as inscrições do programa.

Anteriormente, o prazo de ingresso era até quinta-feira (10), mas os interessados terão quatro dias a mais para preencher o formulário encontrado no site apap.com.br/visoesdaarte/, disponível até a próxima terça-feira (15), de forma gratuita.

Os selecionados participarão de uma exposição coletiva no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões. As obras serão selecionadas e premiadas por uma comissão avaliativa, que também concederá as menções honrosas.

Os três primeiros lugares ganharão prêmios em dinheiro, sendo R$ 6 mil para o 1º lugar na categoria de Prêmio Aquisição, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro.